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福清同鄉會 贈耆老100份月餅禮盒

記者牟蘭／紐約報導
中秋節將至，美國福清同鄉會18日舉辦慶祝活動，，為100個家中有60歲以上長者的家庭贈送中秋禮盒。（美國福清同鄉會提供）
中秋節將至，美國福清同鄉會18日舉辦慶祝活動，，為100個家中有60歲以上長者的家庭贈送中秋禮盒。（美國福清同鄉會提供）

中秋節將至，美國福清同鄉會18日舉辦慶祝活動，到場60歲以上鄉親獲贈中秋禮盒；同鄉會會長王傳厚表示，雖然今年月餅的價格較去年同期調漲逾30%，為讓鄉親過一個團圓節，還是為鄉親準備了100份禮盒，希望鄉親過個團圓節。

今年的「迎中秋、慶國慶」活動由王傳厚、榮譽會長王書強與副會長林華斌贊助，18日上午為100個家中有60歲以上長者的家庭贈送中秋禮盒，包括一瓶食用油、兩盒月餅與一盒香菇。

王傳厚表示，去年疫情爆發，讓不少鄉親家中經濟受創，日前颶風艾妲(Ida)的來襲，導致許多同胞無家可歸，同鄉會特別在中秋佳節來臨之際為60歲以上的福清長者送去禮盒，祝願他們節日快樂，闔家團圓。

同鄉會秘書長林波表示，他們也致力於幫助有困難的相親，今年30多歲的林澤穎日前因車禍突然殞命，同鄉會組織會員立即捐款，籌款2000元，在活動慶祝期間轉交給他的家人；還有鄉親日前罹患淋巴癌，同鄉會也發起捐款，向鄉親送愛。

王傳厚說，除捐贈月餅外，同鄉會今年將繼續在感恩節、聖誕節以及明年春節等重要節日，為福清籍長者送物資，讓他們歡度佳節。

中秋節將至，美國福清同鄉會18日舉辦慶祝活動，，為100個家中有60歲以上長者的...
中秋節將至，美國福清同鄉會18日舉辦慶祝活動，，為100個家中有60歲以上長者的家庭贈送中秋禮盒。（美國福清同鄉會提供）

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