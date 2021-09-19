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紐約親子互助會慶中秋 州眾議員米婷絲捧場

記者顏潔恩／紐約報導
書法畫家贈送一幅寫有「福」字的作品給米婷絲，祝福她工作順利。（記者顏潔恩／攝影）
書法畫家贈送一幅寫有「福」字的作品給米婷絲，祝福她工作順利。（記者顏潔恩／攝影）

紐約親子互助會18日在布碌崙(布魯克林)日落公園娛樂中心舉行「中秋節慶典」，多個攤位、禮物派送、猜燈謎及歌舞表演項目，吸引上百名民眾參與；剛上任不久的州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)出席中華慶典活動，深入了解華人傳統佳節，同時呼籲選民有任何問題到其辦公室求助。

中秋節活動現場有許多攤位活動供民眾參與。（記者顏潔恩／攝影）
中秋節活動現場有許多攤位活動供民眾參與。（記者顏潔恩／攝影）

互助會負責人黃妮可表示，中秋節作為中華傳統節日，對在疫情之下回不了家的移民來說，更是「倍思親」的節日，希望此次共聚一堂能給大眾帶來歡樂。

她說，長者一直待在家裡也會很苦悶，其實做好防疫工作，也應該到戶外走走，可以更舒緩身心；許多長者為籌備歌舞表演，近期有相聚聯繫，比起疫情期間社交圈子慢慢恢復，對他們來說是件好事。

紐約親子互助會中秋節慶典上民眾猜燈謎贏獎品。（記者顏潔恩／攝影）
紐約親子互助會中秋節慶典上民眾猜燈謎贏獎品。（記者顏潔恩／攝影）

另一方面，許多日落公園華人可能不了解，米婷絲辦公室一直有提供移民住房、「被排除工人基金」(EWF)的申請服務，也有會說中文的員工在旁協助，主辦方因而藉此機會邀請她來社區，彼此加深認識；書畫家也贈送一幅寫有「福」字的作品給米婷絲，祝福她工作順利，令她相當感激。

米婷絲表示自五歲起居住在日落公園，來自秘魯的她很看重文化的傳承，這也是日落公園多元族裔的特色和魅力，各族之間相互理解彼此的文化；她也呼籲選民有任何問題，可到其位於4大道4907號的辦公室咨詢。

紐約親子互助會中秋節慶典上的中華舞蹈表演。（記者顏潔恩／攝影）
紐約親子互助會中秋節慶典上的中華舞蹈表演。（記者顏潔恩／攝影）

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