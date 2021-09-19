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州眾議員金兌錫 任「仇亞犯罪受害者」顧問

記者張心╱紐約報導
金兌錫在仇亞犯罪受害者教育基金會就職儀式上發言。(金兌錫辦公室提供)
金兌錫在仇亞犯罪受害者教育基金會就職儀式上發言。(金兌錫辦公室提供)

州眾議員金兌錫(Rom Kim)16日宣布加入「仇亞犯罪受害者教育基金會」(AAPI Crime Victims & Education Fund)，擔任該組織國家諮詢委員會顧問，全力支持打擊仇恨亞裔犯罪和開展亞裔覺醒教育。

在「仇亞犯罪受害者教育基金會」於亞特蘭大舉辦的就職儀式上，金兌錫通過遠程視頻表示，非常榮幸受邀擔任顧問，會不遺餘力遏制仇亞風氣和降低相關暴力事件。距離3月16日亞特蘭大按摩院連環槍擊案已半年，金兌錫感謝基金會為遇難者及家屬所做的一切，他會和主委會成員們一道，為降低仇亞犯罪制定短期和長期方案。

「仇亞犯罪受害者教育基金會」執行董事會重要成員B.J. Pak，同時也曾是喬治亞州眾議員及喬治亞北區聯邦檢察官，介紹基金會下一步主要目標是募款200萬元，分別用於亞裔受害者應急救援、亞裔自我保護培訓和亞裔覺醒教育宣傳。

在過去六個月中，基金會已逐漸確立雛形，明確工作方向，現在又有包括金兌錫在內的民代和檢察官加入，未來會擴大基金會在民間的影響力，幫助亞裔不再受到仇恨犯罪的惡劣影響。

「仇亞犯罪受害者教育基金會」成立於3月26日，在3月16日亞特蘭大按摩院連環亞裔槍擊案後應運而生，與國家同情基金會一起啟動，成為國家亞裔暴力預防和應對計畫的一部分。

基金會成立初衷是為亞特蘭大槍擊案中的遇難者和倖存者募款善後，現如今隨著社會的關注，更多政商界有志之士加盟，未來會主要為仇亞犯罪受害者提供幫助，並在全國開展亞裔覺醒保護教育。

仇亞犯罪受害者教育基金會在亞特蘭大舉辦遠程就職儀式和新聞發布會。(金兌錫辦公室提...
仇亞犯罪受害者教育基金會在亞特蘭大舉辦遠程就職儀式和新聞發布會。(金兌錫辦公室提供)

亞裔 教育 亞特蘭大

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