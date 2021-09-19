州眾議員金兌錫 任「仇亞犯罪受害者」顧問

金兌錫在仇亞犯罪受害者教育基金會就職儀式上發言。(金兌錫辦公室提供)

州眾議員金兌錫(Rom Kim)16日宣布加入「仇亞犯罪受害者教育 基金會」(AAPI Crime Victims & Education Fund)，擔任該組織國家諮詢委員會顧問，全力支持打擊仇恨亞裔 犯罪和開展亞裔覺醒教育。

在「仇亞犯罪受害者教育基金會」於亞特蘭大 舉辦的就職儀式上，金兌錫通過遠程視頻表示，非常榮幸受邀擔任顧問，會不遺餘力遏制仇亞風氣和降低相關暴力事件。距離3月16日亞特蘭大按摩院連環槍擊案已半年，金兌錫感謝基金會為遇難者及家屬所做的一切，他會和主委會成員們一道，為降低仇亞犯罪制定短期和長期方案。

「仇亞犯罪受害者教育基金會」執行董事會重要成員B.J. Pak，同時也曾是喬治亞州眾議員及喬治亞北區聯邦檢察官，介紹基金會下一步主要目標是募款200萬元，分別用於亞裔受害者應急救援、亞裔自我保護培訓和亞裔覺醒教育宣傳。

在過去六個月中，基金會已逐漸確立雛形，明確工作方向，現在又有包括金兌錫在內的民代和檢察官加入，未來會擴大基金會在民間的影響力，幫助亞裔不再受到仇恨犯罪的惡劣影響。

「仇亞犯罪受害者教育基金會」成立於3月26日，在3月16日亞特蘭大按摩院連環亞裔槍擊案後應運而生，與國家同情基金會一起啟動，成為國家亞裔暴力預防和應對計畫的一部分。

基金會成立初衷是為亞特蘭大槍擊案中的遇難者和倖存者募款善後，現如今隨著社會的關注，更多政商界有志之士加盟，未來會主要為仇亞犯罪受害者提供幫助，並在全國開展亞裔覺醒保護教育。