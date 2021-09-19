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調查： 平台外賣郎 時薪只約12元 多由移民從事 重要卻未受保護

記者顏潔恩╱紐約報導
一項專門研究外賣行業的報告顯示，為第三方外賣平台服務的外賣郎待遇不佳。（本報檔案照）
一項專門研究外賣行業的報告顯示，為第三方外賣平台服務的外賣郎待遇不佳。（本報檔案照）

一項專門研究外賣行業的報告顯示，為第三方外賣平台服務的外賣郎待遇不佳，儘管長時間工作，但並未享有與全職員工一樣的勞工權益；尤其新冠疫情期間，必要行業員工中的移民群體大多從事送餐工作，雖面臨多重風險，但薪資及勞工保護待遇都較低。

日前外賣郎組織Los Deliveristas Unidos與「勞工正義計畫」(Workers’Justice Project)和康乃爾大學(Cornell University)共同收集資料，完成名為「重要但卻不受到保護：紐約市外賣平台外賣郎」的研究，共問卷調查、採訪了全市500個外賣平台的外賣郎。

移民群體從事外賣工作的比例最高，在疫情期間是必不可少的員工，儘管有重要的存在，可在薪資、福利、勞工保護方面都占下風，還要時常在危險的情況下工作。

64%的外賣郎表示一周工作六天，另外33%則每日工作，可他們並沒有像一般全職員工，能享有加班費、勞工補償、健康福利、甚至建立工會的權利，此外許多外賣郎薪資並沒有達到最低薪資標準，需要靠不穩定的小費收入；且他們要自購電單車、電池和維修等雜費、手機帳單等，全部算下來，一個小時僅賺取12.21元。

外賣郎經常要在嚴峻的天氣情況下工作，過去一年裡49%的外賣郎在工作中遇到事故，75%的人要自費支付醫療費用；與此同時，54%的外賣郎曾遇過單車被偷、30%被暴力搶劫等不可預測的情形，報告舉例，去年11月7日到今年8月27日期間，布魯克林就有五名外賣郎因事故喪命。

其他不公平的因素包括，顧客若對食物不滿意而在app上給出差評，會直接影響外賣郎的表現評分，導致帳戶被吊銷或刪除；報告指出，某些顧客會為了一頓免費飯菜謊稱餐點被偷，這種做法會導致外賣郎被解雇，為此部分外賣郎為自保，開始戴起便攜式相機記錄送餐過程，但這對他們來說又是額外費用。

Los Deliveristas Unidos目前正與市議會商議，提出一系列增加外賣郎福利的規定，包括允許外賣郎使用餐廳的廁所、要求外賣平台提供每次出行最低付款、自由設定最遠出行範圍等。

外賣郎經常在惡劣的天氣狀況下工作。（記者顏潔恩╱攝影）
外賣郎經常在惡劣的天氣狀況下工作。（記者顏潔恩╱攝影）

工作 勞工 福利

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