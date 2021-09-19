瑜伽教練襲胸多華女 4紐大生也受害
曼哈頓華埠、下東城轄區市警五分局及七分局近日頻發華裔女性受害者被人當街襲胸案件，市警特殊受害者小組(Special Victims Squad)已將37歲的嫌犯懷特(James White)逮捕；經調查，另有四名紐約大學學生也為其猥褻受害者，校方表示，其被捕讓學校「如釋重負」。
從8月初至月底，懷特共做案六起，其中包括8月21日下午4時45分，在華埠中央街(Centre St.)交布隆街(Broome St.)隔衣抓住一名31歲華裔女性的胸部後逃逸；8月26日下午4時20分，又在喜士打街(Hester St.)交愛列治街(Eldridge St.)以同樣的手法猥褻了一名15歲的華裔少女。
警方稱，七分局轄區也接報了多起類似案件，且受害者均為「年輕的亞裔女性」；經問訊，懷特本是一名瑜伽教練。
警方在之後的調查中發現，就在10日懷特逮捕的當天，他仍在下城地區作案—— 一名紐約大學學生在百老匯大街721號的蒂施藝術學院(Tisch School of Arts)外被襲胸。
紐約大學校刊「華盛頓廣場新聞」(Washington Square News)也對此案進行了報導，文章寫道，「這是不到兩周時間內發生的第四起類似案件，且都是同一人所為。」
影音來源：市警提供
警方表示，懷特最初作案時間為8月2日，最小的一名受害者僅11歲；在每起案件中，他都騎著一輛紅黑相間的機車接近女受害者，然後「一言不發地抓住她們的胸部。」
紐約大學發言人貝克曼(John Beckman)表示，這種針對女性的猥褻行為是非常卑鄙的，嫌犯被捕後，校園有了一種「如釋重負的感覺」，希望這能給所有受害者帶來公正。
校刊也就此進行了校內採訪，學生們依舊對此惴惴不安，但表示會提高警惕，「我們生活在紐約，這裡還有更多奇怪可怕的人。」
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