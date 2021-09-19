遭假警威脅 華男付2000多元「擋災」

民眾應使用帶鎖的郵箱，可防範竊賊偷取信件。（本報檔案照）

布碌崙(布魯克林)班森賀日前再發生華裔遭欺詐或身分盜竊案，其中一名華男 接到一通冒充警察的通話，以他非法定居美國 為由威脅，受害者為「擋災」支付對方2000多元，最終才發現對方是詐騙集團；轄管當地的市警62分局日前公布信息，提醒民眾。

根據紀錄，居住在Bay 35街交Bath大道的一名27華男，在本月9日接到一通電話，一名自稱Daniel Paul的警佐，指控他非法居留美國，要求華男馬上支付一筆2450元，他隨即將錢用quickpay從花旗銀行(Citibank)帳戶轉給對方，之後越想越不對勁，到警局報案。

警方表示，對方的電郵地址是[email protected]，除此之外暫無其他信息，警方仍在調查案件中，至今無人被捕。

第二起案件則發生於本月8日，53歲華婦發現自己的梅西信用卡 突然被盜刷一筆4794元的款項，她立即找到有關公司詢問，懷疑帳戶信息已被洩露和利用；她表示信用卡一直都在自己身上，未曾遺失過。

警方此前已多次呼籲，民眾要妥善保管重要信件，應購買帶鎖的郵箱，可有效避免竊賊偷取信件；另外也需定時檢查自己的銀行帳戶，發現不尋常交易時立即通報。

警方也呼籲民眾若針對以上的案件有線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577提供線索，消息來源絕對保密。