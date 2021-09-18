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布碌崙單車組織支持8大道建單車道 白彼得：不安全

記者顏潔恩／紐約報導
市府提案7、8大道改單行道，引起社區不滿。(本報檔案照)
市府提案7、8大道改單行道，引起社區不滿。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)7、8大道改建為單行道引起當地華社不滿，但單車組織「布碌崙南區自行車」(Bike South Brooklyn)近日向媒體表露，五名創始人都支持該計畫，希望在當地加建單車道；代表日落公園的州眾議員白彼得(Peter Abbate)對此回應，他並非反對建單車道，但以安全為考量，需建在8大道以外的大道。

在本月9日於8大道翠園酒樓舉行的里民會上，持反對意見的白彼得向市交通局專員解釋，因失去大量的停車位、以及B70公車站點的變動，社區內根本沒人支持計畫，包括「布碌崙南區自行車」的主席赫登(Brian Hedden)。

然而赫登隨即找上媒體表態，「不管你們在外界聽到了什麼，我其實是支持該計畫的」，他說所有的創始人一致同意，但不想支持者在社區委員會會議中與反對者陷入爭論，因此直接將意見發給當局；白彼得在這期間也試圖與赫登取得聯繫，但對方拒絕溝通，「他(白彼得)已經表明自己的反對立場，何必再協商？」

白彼得對此回應，並非反對建單車道，但或許6、7大道是更好的選擇，他曾給赫登留下許多語音郵件，「他從來沒有回覆我，所以我就以為他是贊同的」；若赫登想要的是一個安全的單車道，那就更該贊同白彼得的評估結果，單車道只會在8大道帶來混亂，「我覺得安全的單車道應設在別的大道之上」。

「這是個舒緩交通的好機會，不只給單車騎士、而是所有人帶來安全」，另個由女性組成的單車組織「Get Women Cycling」負責人阿佐里諾(Angela Azzolino)也對單行道計畫表示認同；「我們應該要先把人放在第一位」，她說民眾不能想成這是為單車騎士建單車道的計畫，而是改善整個大道的交通，讓路人、駕駛在道上也更安全。

但她認為，不管是當局或民選官員，應在社區外展教育上下足功夫，向居民介紹和講解有關內容，才不會造成誤解；很多像她一樣在社區相當積極活躍的人，卻是在近期才了解到該計畫。

8大道 布碌崙 日落公園

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