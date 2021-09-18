我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

華聯會慶中秋節 陪伴和慰藉失去至親長者

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人聯合會17日在班森賀會所舉行「月滿中秋、情溢團圓」慶祝活動，80名會員及民選官員一堂慶佳節。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙華人聯合會17日在班森賀會所舉行「月滿中秋、情溢團圓」慶祝活動，80名會員及民選官員一堂慶佳節。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會17日在班森賀會所舉行「月滿中秋、情溢團圓」慶祝活動，80名會員及民選官員共慶佳節，獲得月餅、紅酒等精美禮品；該會會長黃涵華表示，疫情下部分長者失去親人，在象徵團圓的中秋節難免感到遺憾，望長者能藉此次聚會相互陪伴和慰藉，共度美好佳節。

黃涵華說，以往中秋活動都在酒樓擺宴席慶祝，但新冠病毒未完全消散，大多長者認為會所更安全也有歸屬感；她說，部分會員失去至親，之前居家避疫獨自療傷，希望來到聚會可放下心中的陰霾，與久違的朋友唱唱歌、聊聊天。

當天聯合會準備美味佳餚、歌舞表演及豐富好禮抽獎大派送，多份月餅禮盒、紅酒、水果和長壽麵等，人人都有禮物收；亞美醫師協會的公共部總監黃雪莉也提醒，民眾不要因疫避忌諱到醫院或診所，特別長者更要按時做身體檢查，才能盡早發現病源。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)，州眾議員白彼得(Peter Abbate)、寇頓(William Colton)，市議員紀思庭(Justin Brannan)等人均出席活動，並宣布「年度長者野餐會」活動回歸，將在29日由華聯會安排40名幸運的長者到Dyker Golf Course戶外聚會，享用美食和歌舞表演。

布碌崙 眾議員 疫情

上一則

周冰晶眼科專治各類疑難眼科病症

下一則

紐約客談／強施7、8大道建單車道 小心事故者名單加長

延伸閱讀

大華超市與您共賀中秋 買月餅送老虎堂冰棒

大華超市與您共賀中秋 買月餅送老虎堂冰棒
中秋節將近 紐約超市月餅買氣旺 社區餅鋪生意遜色　

中秋節將近 紐約超市月餅買氣旺 社區餅鋪生意遜色　
公司中秋禮品送這個 員工收到傻眼：連月餅也不能團圓

公司中秋禮品送這個 員工收到傻眼：連月餅也不能團圓
中秋舞月光 千里共嬋娟 世報園遊會節目表出爐

中秋舞月光 千里共嬋娟 世報園遊會節目表出爐
華聯會慶中秋節 陪伴和慰藉失去至親長者

華聯會慶中秋節 陪伴和慰藉失去至親長者

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
陳緹娜家洪水後一片狼藉。（陳緹娜提供）

洪災瞬間淹沒住宅 他帶孕妻車頂避難 次日竟接房東「逐客令」

2021-09-13 02:29
法拉盛受災區Peck大道附近的民宅前依舊是一片狼藉。（記者張心／攝影）

洪災至今沒電、沒煤氣 紐約法拉盛災民嘆索賠難

2021-09-13 14:30
紐約市公校復課頭兩日，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。圖為紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

開學頭兩日 紐約市近60間教室因疫情關閉 逾200人染疫

2021-09-15 13:13
恐襲事件後，現場濃煙瀰漫。(吳倩萳提供)

911恐襲20周年 商家憶華埠榮景 嘆再也回不去了

2021-09-12 14:30

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議