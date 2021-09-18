華聯會慶中秋節 陪伴和慰藉失去至親長者

布碌崙華人聯合會17日在班森賀會所舉行「月滿中秋、情溢團圓」慶祝活動，80名會員及民選官員一堂慶佳節。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人聯合會17日在班森賀會所舉行「月滿中秋、情溢團圓」慶祝活動，80名會員及民選官員共慶佳節，獲得月餅、紅酒等精美禮品；該會會長黃涵華表示，疫情 下部分長者失去親人，在象徵團圓的中秋節難免感到遺憾，望長者能藉此次聚會相互陪伴和慰藉，共度美好佳節。

黃涵華說，以往中秋活動都在酒樓擺宴席慶祝，但新冠病毒未完全消散，大多長者認為會所更安全也有歸屬感；她說，部分會員失去至親，之前居家避疫獨自療傷，希望來到聚會可放下心中的陰霾，與久違的朋友唱唱歌、聊聊天。

當天聯合會準備美味佳餚、歌舞表演及豐富好禮抽獎大派送，多份月餅禮盒、紅酒、水果和長壽麵等，人人都有禮物收；亞美醫師協會的公共部總監黃雪莉也提醒，民眾不要因疫避忌諱到醫院或診所，特別長者更要按時做身體檢查，才能盡早發現病源。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)，州眾議員 白彼得(Peter Abbate)、寇頓(William Colton)，市議員紀思庭(Justin Brannan)等人均出席活動，並宣布「年度長者野餐會」活動回歸，將在29日由華聯會安排40名幸運的長者到Dyker Golf Course戶外聚會，享用美食和歌舞表演。