華埠燈籠高掛 吸引遊客打卡 第五期項目籌款開始

第四期掛燈完工，宰也街的黃綠彩燈與地面交相呼應。（記者張晨／攝影）

「亮麗中國城」(Light Up Chinatown) 掛燈項目自去年底開始策畫實施，至今已完成四期工程；中秋節前，所有彩燈已由志願者手工繪製好，並於16日晚掛在曼哈頓華埠 披露街(Pell St.)、宰也街(Doyers St.)以及茂比利街(Mulberry St.)的上空；第五期籌款也隨之開始，望愛心人士能繼續為點亮更多華埠街道貢獻力量。

在四期項目中，有超過六百個寫有美好寓意的燈籠懸挂在了華埠街道上空，吸引眾多觀光客及網紅前來拍照打卡，讓原本夜晚漆黑的社區變得燈火通明，溫馨熱鬧起來。

紐約 中華公所主席于金山表示，中秋將至，這些燈籠不僅照亮街道也照亮人心；第四期燈籠上的書法字「福、喜、和、安、吉」全由公所職員郭志光書寫完成，「每個人都想為振興華埠獻一分力」。

計畫發起人之一、聯合民主黨俱樂部(UDO)主席司徒仲菁及46號美食店經理莫志聯表示，在華埠掛滿燈籠只是第一步，希望各地的華人 社區都可以效仿，既美化社區形象又傳承文化。

莫志聯表示，他已收到多州華人社區的來電，并表示他們也即將著手當地的掛燈項目，因此向紐約華埠取經。

第五期掛燈項目籌款現也已開始，預計需要近3萬元才能順利開展，發起人呼籲愛心民眾繼續踴躍捐款，為華埠復甦共同努力；更多資訊及籌款可登錄https://bit.ly/3bsu3wG。