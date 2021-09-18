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中秋籌款 華裔青年為華埠60年老餅店而跑

記者張晨／紐約報導
「為華埠奔跑」發起「中秋哩」為60年老餅屋籌款。(取自為華埠奔跑網站)
「為華埠奔跑」發起「中秋哩」為60年老餅屋籌款。(取自為華埠奔跑網站)

一家在曼哈頓華埠經歷了60年風霜的老牌餅店，在疫情後將被一群華裔青年用「腳步」救起。

31歲的茹聰2020年創立非營利組織「為華埠奔跑」(Run for Chinatown)，不僅自己奔跑，還帶領社區共同奔跑百餘哩，籌款近七萬元；如今中秋將至，他再次發起「中秋哩」(Mid-Autumn Mile)活動，籌款所得將全部捐給主營月餅的勿街(Mott St.)鳳凰餅家。

茹聰表示，此項活動不僅僅為一天的奔跑籌款，其實從8月29日起就已經開始了為期21天的慢跑挑戰，許多住在周邊的人都有參與其中。

18日他將和長跑教練吳凱帶領參與者一起，於晚6時15分從Cooper Triangle集結出發，至勿街和披露街(Pell St.)的交叉路結束；所有人都歡迎參與，跑步走路均可，完成整條線路需要十至15分鐘。

「18日是慢跑挑戰的最後一天，我們希望能為華埠的老商家做點什麼。」茹聰說，自己在勿街出生長大， 鳳凰餅家是兒時的味道，尤其每年中秋，媽媽都會在那裡購買月餅。

「我不想透露太多細節，但會有月餅、舞獅和一些你喜歡的鄰居。」茹聰在社交媒體的帖子下面寫道。

他表示，和創辦「為華埠奔跑」的初心一樣，不想看到這些歷經了數十年風雨的老店在重大歷史事件發生後黯然沒落，「店家不知道我們的籌款意圖，這會是一個驚喜。」

茹聰的本職工作是一名廚師，這一年多來，他在疫情下為推廣中餐努力、為華埠復興努力、更為增加華裔在主流社會中的能見度而努力。

但今年夏天，茹聰68歲的母親在布隆街(Broome St.)交肯美街(Kenmare St.)的茂比利街(Mulberry St.)口被一男子無辜打到在地。

雖然此次案件並沒有作為仇恨犯罪進行調查，但反亞裔攻擊案的浪潮讓茹聰相信，「這也一定不是一個例外。」

他說，這讓自己堅定了信念—還有許多事情需要去做，有時想要做出真正的改變，並不要去「完成」什麼，發揮「影響力」才是最重要的。

自茹聰帶領社區民眾奔跑以來，許多人從參與中獲得了感悟，從分散到凝聚，有更多人願意走出來為華埠做出貢獻，他說，「這是我最想要看到的，也是需要被一致延續的精神。」

華埠 疫情 華裔

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