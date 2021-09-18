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仁德醫生曼哈頓華埠開業 服務少數族裔社區

記者張晨／紐約報導
仁德醫生華埠醫療中心啟動，為社區提供先進、舒適的就診環境。(記者張晨／攝影)
仁德醫生華埠醫療中心啟動，為社區提供先進、舒適的就診環境。(記者張晨／攝影)

影音來源：記者張晨

紐約市華裔社區綜合性、多專科醫生集團—仁德醫生(Rendr)，於17日正式啟動曼哈頓華埠中央街168號的醫療中心；該機構兩名亞裔主管是全市最大連鎖急救及護理中心CityMD的前創始人，二人表示，希望以系統化的經營模式，為少數族裔社區提供先進、舒適的就診環境。

仁德醫生首席執行官樸俊(Richard Park)表示，他出生於法拉盛普通韓裔移民家庭，曾切身體會過低收入及移民群體所面臨的醫療資源短缺困境。

「無論患者的移民身分、語言能力、社會資源如何，他們都應能夠在社區得到優質且可負擔的醫療服務。」樸俊表示，亞裔社區移民辛勤工作，最看重的就是教育和醫療，所以讓醫療途徑變得簡單易行是他行醫的初衷。

樸俊和仁德董事總經理惠華十多年前創建了如今全市最大的急救及護理中心CityMD；但在服務患者時始終覺得，少數族裔沒有得到充分關注，多年來依舊諱疾忌醫，因各種障礙害怕與醫療機構打交道。

惠華表示，目前仁德旗下的六十位醫生，在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛、艾姆赫斯特、布碌崙(布魯克林)日落公園、班森賀和羊頭灣等移民社區的三十多個診所，以普通話、廣東話、福州話及多方言提供全方位的醫療服務。

他介紹，服務覆蓋家庭科、內科全科、心臟科、腸胃科、耳鼻喉頭頸科以及血液腫瘤科等多專科，且有B超等其它檢測診斷服務，便於各科之間的轉診，從而大大提高醫療效率。

仁德還特設專業團隊，追蹤患者病史，定期提醒回診、體檢等方面查漏補缺；惠華說，這不僅減輕醫生的負擔，使醫生有更多時間和精力專註於問診，也有利於病患，特別是慢性病患者的健康管理。

移民家庭 華埠 亞裔

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