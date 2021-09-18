亞美凝聚聯盟社區巡邏隊慶中秋 孟昭文、理查茲到場支持

亞美凝聚聯盟社區巡邏隊聯合孟昭文與理查茲等，17日在凱辛納公園慶祝中秋佳節。（記者牟蘭／攝影）

亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)聯合國會眾議員孟昭文 與皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)辦公室，17日在凱辛納公園(Kissena Park)慶祝中秋佳節，期盼通過推廣中國傳統節日，共同抵抗仇恨亞裔 風氣。

亞裔凝聚聯盟主席吳一平表示，為了抵抗仇恨亞裔犯罪，社區民眾四個月前自發組成亞美凝聚聯盟社區巡邏隊，期間與市警109分局合作，維護社區治安；他感謝孟昭文與理查茲等民選官員的支持，期盼巡邏隊日後團結一致，繼續服務社區。

亞裔凝聚聯盟副主席孫瀾濤表示，巡邏隊成立之初只有數人參與，目前已有200多人報名，志願者每天分批巡邏，充當警方的眼睛與耳朵，防止罪案發生；他感謝孟昭文與理查茲到訪，更希望通過慶祝中國傳統佳節，向大家介紹中華文化，消除日益四起的仇恨亞裔風氣。

孟昭文表示，疫情爆發後，華裔聚居的社區不僅要預防新冠病毒，還要擔憂仇恨犯罪；她感謝社區民眾團結一致，共同抵抗仇恨犯罪，更鼓勵所有華裔發聲，向政府爭取應得的資源。

多次公開斥責仇恨亞裔犯罪的理查茲承諾，若華人社區遭到攻擊，他永遠都是受害者的後盾，幫助他們尋求正義；他表示，皇后區是一個多元文化的地區，不允許任何人仇視或輕視其他文化。

109分局的社區聯絡官黃凌欽感謝亞美凝聚聯盟社區巡邏隊，過去數個月幫助警察維護社區治安，成功逮補涉案嫌犯；他希望加強警民關係，提醒民眾若遇罪案，應第一時間報警求助。

第20選區市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)、美國紐約華人總商會會長徐家鵬與亞裔社區服務中心皇后區執行總監陳熠等也參加了當天的活動表示支持。