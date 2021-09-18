我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

亞美凝聚聯盟社區巡邏隊慶中秋 孟昭文、理查茲到場支持

記者牟蘭／紐約報導
亞美凝聚聯盟社區巡邏隊聯合孟昭文與理查茲等，17日在凱辛納公園慶祝中秋佳節。（記者牟蘭／攝影）
亞美凝聚聯盟社區巡邏隊聯合孟昭文與理查茲等，17日在凱辛納公園慶祝中秋佳節。（記者牟蘭／攝影）

亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)聯合國會眾議員孟昭文皇后區區長理查茲(Donovan Richards)辦公室，17日在凱辛納公園(Kissena Park)慶祝中秋佳節，期盼通過推廣中國傳統節日，共同抵抗仇恨亞裔風氣。

亞裔凝聚聯盟主席吳一平表示，為了抵抗仇恨亞裔犯罪，社區民眾四個月前自發組成亞美凝聚聯盟社區巡邏隊，期間與市警109分局合作，維護社區治安；他感謝孟昭文與理查茲等民選官員的支持，期盼巡邏隊日後團結一致，繼續服務社區。

亞裔凝聚聯盟副主席孫瀾濤表示，巡邏隊成立之初只有數人參與，目前已有200多人報名，志願者每天分批巡邏，充當警方的眼睛與耳朵，防止罪案發生；他感謝孟昭文與理查茲到訪，更希望通過慶祝中國傳統佳節，向大家介紹中華文化，消除日益四起的仇恨亞裔風氣。

孟昭文表示，疫情爆發後，華裔聚居的社區不僅要預防新冠病毒，還要擔憂仇恨犯罪；她感謝社區民眾團結一致，共同抵抗仇恨犯罪，更鼓勵所有華裔發聲，向政府爭取應得的資源。

多次公開斥責仇恨亞裔犯罪的理查茲承諾，若華人社區遭到攻擊，他永遠都是受害者的後盾，幫助他們尋求正義；他表示，皇后區是一個多元文化的地區，不允許任何人仇視或輕視其他文化。

109分局的社區聯絡官黃凌欽感謝亞美凝聚聯盟社區巡邏隊，過去數個月幫助警察維護社區治安，成功逮補涉案嫌犯；他希望加強警民關係，提醒民眾若遇罪案，應第一時間報警求助。

第20選區市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)、美國紐約華人總商會會長徐家鵬與亞裔社區服務中心皇后區執行總監陳熠等也參加了當天的活動表示支持。

亞美凝聚聯盟社區巡邏隊聯合孟昭文與理查茲等，17日在凱辛納公園慶祝中秋佳節。（記...
亞美凝聚聯盟社區巡邏隊聯合孟昭文與理查茲等，17日在凱辛納公園慶祝中秋佳節。（記者牟蘭／攝影）

亞裔 孟昭文 皇后區

上一則

紐約客談／強施7、8大道建單車道 小心事故者名單加長

下一則

仁德醫生曼哈頓華埠開業 服務少數族裔社區

延伸閱讀

孟昭文等民代 要求增MTA經費

孟昭文等民代 要求增MTA經費
「災後重建中心」皇后學院開放 提供中文等多語言服務

「災後重建中心」皇后學院開放 提供中文等多語言服務
「災後重建中心」皇后學院開放 提供中文等多語言服務

「災後重建中心」皇后學院開放 提供中文等多語言服務
霍楚訪法拉盛災區 向華裔死者一家致哀

霍楚訪法拉盛災區 向華裔死者一家致哀
孟昭文帶FEMA勘災 籲聯邦協助重建

孟昭文帶FEMA勘災 籲聯邦協助重建

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
在九一一恐襲中離世的譚嘉慧生前熱愛到處旅行。(譚敏儀提供)

長女、弟弟911遇難 譚敏儀：永遠活在記憶中

2021-09-11 10:30
陳緹娜家洪水後一片狼藉。（陳緹娜提供）

洪災瞬間淹沒住宅 他帶孕妻車頂避難 次日竟接房東「逐客令」

2021-09-13 02:29
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議