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推廣小商家生意 法拉盛戶外淘寶市場17日登場

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛商業改進區17日開始，每周五在羅斯福大道與39大道間的Lippmann廣場推出戶外淘寶市場(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商業改進區17日開始，每周五在羅斯福大道與39大道間的Lippmann廣場推出戶外淘寶市場(記者牟蘭／攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)17日開始，每周五在羅斯福大道與39大道間的Lippmann廣場推出戶外淘寶市場，幫助社區恢復經濟，帶動人潮；不少參與商家表示，疫情期間，他們的生意受創，戶外淘寶市場讓他們接觸更多客源，期盼帶旺店內生意。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，本次戶外淘寶市場持續至年底結束，28家參與商家將每周五輪流擺攤，商改區也會每期安排不同類型的商家，為小商家免費推廣，彌補疫情期間損失；他說，因法拉盛廣場(Flushing Commons)停車場關閉，附近的人流量減少，也希望藉此帶熱周邊商家的生意。

余鈿崧說，戶外淘寶活動只限本地零售商家，無證攤販並不包括在內；他指出，市消費者事務局(DCWP)組建街邊攤販執法部門(The Office of Street Vendor Enforcement)，與紐約市警聯合執法，每周會在法拉盛展開兩次調查，對違規攤販開罰，當地的無證攤販已大幅度減少。

根據市消費者事務局網站，無證販賣雜貨攤販面臨250元至1000元的罰款，屢犯者會面臨額外250元罰款，無證食物攤販則會面臨150元至1000元的罰款，若涉及其他違規，加罰25元至到50元。

當天參與戶外淘寶市場活動的商家陳傑森(Jason Chen，姓名皆音譯)表示，他在緬街交楓葉大道經營一家零售店，疫情期間，被迫關閉，生意受到衝擊；他說，戶外淘寶活動為他提供了平台，免費接觸更多客源、推廣生意。

參與商家盧肯尼(Ken Lu)表示，本次戶外淘寶活動由法拉盛商改區提供帳篷等設備，商家只需自帶桌椅與貨品，省下一大筆開支；他說，自己代表法拉盛網參與，當天帶來的雞爪、月餅與速食鮑魚，受到民眾的青睞。

市警109分局社區事務官黃凌欽也參與當天活動表示支持。

戶外淘寶市場的地址是法拉盛羅斯福大道與39大道間的Lippmann廣場，時間為每周五的上午10時到下午6時，有意諮詢者，請電(718)888-1805或發電郵至[email protected]或發送短信至(347)603-3633或加法拉盛商改區微信號FlushingBID了解詳情。

不少參與商家表示，疫情期間，他們的生意受創，戶外淘寶市場讓他們接觸更多客源，期盼...
不少參與商家表示，疫情期間，他們的生意受創，戶外淘寶市場讓他們接觸更多客源，期盼帶旺店內生意。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 商改區 疫情

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