我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「背後捅一刀」法怒召回駐美大使 白宮：會解決分歧

悲劇 美坦承：無人機襲阿富汗 誤殺3成人、7孩童

華聯會慶中秋節 陪伴和慰藉失去至親長者

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人聯合會17日在班森賀會所舉行「月滿中秋、情溢團圓」慶祝活動，80名會員及民選官員一堂慶佳節。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙華人聯合會17日在班森賀會所舉行「月滿中秋、情溢團圓」慶祝活動，80名會員及民選官員一堂慶佳節。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會17日在班森賀會所舉行「月滿中秋、情溢團圓」慶祝活動，80名會員及民選官員一堂慶佳節，收穫月餅、紅酒等精美禮品；該會會長黃涵華表示，疫情下部分長者失去親人，在象徵團圓的中秋節裡難免感到遺憾，望長者能藉此次聚會相互陪伴和慰藉，渡過美好佳節。

黃涵華說，以往中秋活動都在酒樓擺宴席慶祝，但新冠病毒未完全消散，大多長者認為會所更安全也有歸屬感；她也說，部分會員失去至親，之前居家避疫獨自療傷，希望來到聚會可放下心中的陰霾，與久違的朋友唱唱歌、聊聊天。

當天準備美味佳餚、歌舞表演及豐富好禮抽獎大派送，多份月餅禮盒、紅酒、水果和長壽麵等，人人都有禮物收；亞美醫師協會的公共部總監黃雪莉也提醒，民眾不要因疫避諱到醫院或診所，特別長者更要按時做身體檢查，才能早日發現病源。

眾議員白彼得(Peter Abbate)、郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員寇頓(William Colton)、市議員紀思庭(Justin Brannan)等人均出席活動，宣布「年度長者野餐會」活動回歸，將在29日由華聯會安排40名幸運的長者到Dyker Golf Course戶外聚會，享用美食和歌舞表演。

眾議員 布碌崙 疫情

上一則

曼哈頓中餐館槍擊案 亞當斯赴現場：不會因犯罪而關門

下一則

推廣小商家生意 法拉盛戶外淘寶市場17日登場

延伸閱讀

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任
中秋將至 布里德訪金山華埠買月餅

中秋將至 布里德訪金山華埠買月餅
疫期維安、救助災民 109分局獲贈月餅

疫期維安、救助災民 109分局獲贈月餅
福建公所攜手亞當斯 發月餅

福建公所攜手亞當斯 發月餅
世報中秋舞月光 優優劇團獻藝 2好萊塢藝人助陣

世報中秋舞月光 優優劇團獻藝 2好萊塢藝人助陣

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
在九一一恐襲中離世的譚嘉慧生前熱愛到處旅行。(譚敏儀提供)

長女、弟弟911遇難 譚敏儀：永遠活在記憶中

2021-09-11 10:30
陳緹娜家洪水後一片狼藉。（陳緹娜提供）

洪災瞬間淹沒住宅 他帶孕妻車頂避難 次日竟接房東「逐客令」

2021-09-13 02:29
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27

超人氣

更多 >
高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷

高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷
曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍
南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險
柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？

柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片