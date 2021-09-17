扳倒葛謨後選州長？詹樂霞試水溫

州檢察長詹樂霞已開始與其團隊和支持者討論明年競選州長的事宜。（美聯社）

知情人士表示，紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)已開始與其團隊和支持者討論明年競選州長的事宜，考慮其中利弊。

詹樂霞此前領導的性騷調查，直接領導前州長葛謨(Andrew Cuomo)下台；她此前也領導過針對全國步槍協會(NRA)和前總統川普企業的調查，近年來聲名鵲起。

CNBC報導，自葛謨辭職以來，詹樂霞和她的政治顧問就已開始試水參選事宜，了解其過去的金主和支持者是否支持她放棄競選連任州檢察長、轉而競選州長。

知情人士表示，詹樂霞團隊正在考慮參選利弊，其中一大弊端就是要放棄目前權勢正隆的州檢察長一職；同時，詹樂霞參選的另一大障礙則是已經表態將參選的現任州長霍楚(Kathy Hochul)，後者在最近的民調中表現不錯，而且在州長任上更有機會建立支持度。

目前已有多名紐約州政壇人士開始代表詹樂霞諮詢選民反應，資深選舉咨詢師米蘭達(Luis Miranda Jr.)就是其中之一，他此前就幫助詹樂霞成功當選紐約市 公益維護人；同時，他也曾幫助喜萊莉·柯林頓(Killary Clinton)、舒默(Chuck Schumer)和陸天娜(Kirsten Gillibrand)競選紐約州聯邦參議員，還是紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)2017年競選連任時的顧問。

詹樂霞2018年當選州檢察長，是紐約州歷史上擔任此職的首位非洲裔女性；上月進步派組織「進步數據」(Data for Progress)公布的民調顯示，在民眾最看好的民主黨州長初選人選中，詹樂霞排在首位，支持率領先霍楚和其他潛在參選人，包括現任紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市長白思豪。