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紐約客談／天災扯下政府的「遮羞布」

紐約客談
州長霍楚7日視察皇后區法拉盛Peck大道災區。（記者張心／攝影）
州長霍楚7日視察皇后區法拉盛Peck大道災區。（記者張心／攝影）

艾妲風災迄今已半個月，迄今法拉盛等重災區多處民宅仍斷水、斷電、斷煤氣；民眾叫苦不堪卻求助無門，眼看著總統、州長、議員都來了，卻「揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」，除了避難於偏遠的免費酒店，回家後仍需面對著滿屋瘡痍。

近來頻頻天災，可以說扯下紐約市政的「遮羞布」，面對暴露無疑的基建短板，政府除了事後道歉和慰問送溫暖，是否還能拿出更具領導智慧的解決方案，使近年歷經動蕩的紐約客燃起重建家園的勇氣和信心？

法拉盛Peck大道因冷鴻升一家三口悲慘溺斃地下室而「一夜聞名」，距離州長霍楚慰問已過一周多，但街道兩旁依舊佈滿泡廢的家具電器，整條街像是剛從末日裡殘喘歸來。當初被霍楚摟在懷裡安慰的Angie一家，仍需排隊領取政府發放的免費盒飯，「還是沒辦法做飯，沒有煤氣，沒有熱水……政府說可以去住免費酒店，但我們還要工作，酒店離單位太遠了，只能先在家裡將就。」

整條街上充斥著類似的不解與不滿，倖存者早已沒有心思去在意身心創傷，能有一個正常的家園，已成了剛經歷生死考驗的災民的奢望。

但各級政府在災難半月後都無法對恢復災區正常生活供給給出頒發，市議會日前召開的公聽會上，相關部門指出重建全市的暴雨和洪水應對機制需要兩到三年；在災後補助方面，資金到位緩慢，且數額只夠多數居民三分之一的修復費用。

災後倖存的「冷鴻升」們，已經厭倦了政客們來來往往的亮相，議堂上義正辭嚴的口水戰，請在下次疾風暴雨來臨前，盡快給他們一個遮風避雨之地吧。

紐約市 法拉盛 暴雨

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