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失智華嫗走失 女兒：長期居家避疫致反應更遲鈍

記者顏潔恩／紐約報導
79歲的李笑萍日前在地鐵站走失，至今未返家。(市警提供)
79歲的李笑萍日前在地鐵站走失，至今未返家。(市警提供)

居住在布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)的79歲華嫗，14日在地鐵站與老伴失散，至今已失蹤三日；失蹤者女兒表示，母親患有失智症多年，新冠期間長期居家避疫，反應變得更遲鈍，望社區看到可及時與警方聯繫。

據警方提供的信息，失蹤者是79歲的李笑萍，自14日在地鐵站走失後，家人四處尋找無果；其女兒表示，母親患有失智症，在疫情下長期不出門，反應變得遲鈍緩慢，不記得自己是誰、叫什麼名字。

女兒表示，雙親居住在展望公園一棟住家內，疫情好轉後兩人偶爾會出門，且會結伴同行；家裡人擔心母親的證件會不小心遺失，所以還囑咐要由父親掌管，沒想到14日兩人出行後失散；當時他們已走到15街地鐵站，列車抵達後父親走入車廂，而老嫗遲遲沒跟上，等父親反應過來要叫母親時，地鐵門已經關上。

父親之後撥電通知家人，他們隨後報警，警方到附近搜索，至今也沒有下落；在協尋消息傳遍社群媒體後，曾有人指出在日落公園8大道社區見到她，並把她帶到布祿崙華人協會，但員工並不知道家人正在找她，詢問幾句後就讓她離開。

女兒說，父親的身體本就不好，妻子失蹤更是讓他心急如焚，擔憂他的健康狀況；她也認為，母親可能還在8大道或附近遊蕩，試圖開車到當地尋找，希望社區也能幫忙留意。

根據描述，李笑萍身高約5呎，體重100磅，身材纖瘦，走丟時身穿長袖上衣、灰白色相間條紋褲子、球鞋；警方呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立即報警，或撥電通知家屬(646) 301-8213、(646) 301 8211、(917) 605-9868。

地鐵站 失智 疫情

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