中餐館戶外用餐遇劫 1人奮勇抵抗中彈

曼哈頓一家高檔中餐廳外發生一起槍擊案，警方封鎖現場進行調查。（ABC視頻截圖）

曼哈頓 上東城一家高檔中餐廳15日晚間發生一起槍擊案，兩名持槍男子對兩名正在該餐館戶外用餐的客人實施搶劫，一名受害者與劫匪爭執過程中腿部中槍受傷。

案件發生在曼哈頓東60街的中餐館 Philippe Chow外，當晚10時左右，兩名持槍劫匪帶著面具，從一輛深色休旅車(SUV)中出來，走向該中餐館戶外用餐的兩名男子。

一名劫匪成功搶走了一名受害者的勞力士手錶，另一名劫匪在準備搶劫另一桌的28歲男子時，遭到對方極力反抗，並試圖奪走劫匪的槍枝；對峙中突然傳出一聲槍響，受害者腿部中彈，劫匪見狀也驚慌失措，丟下手槍逃離現場。

受害者踉踉蹌蹌地撿起劫匪的手槍，從人行道走到餐廳內，將槍放在餐館前台。

警方接獲報警後很快趕往現場，第一時間對傷者腿部進行包紮，然後將他送至紐約 長老會醫院搶救，幸無生命危險。

據悉，這名28歲的受害者遭遇搶劫前，正在和一名女子首次約會，劫匪舉槍站在他們對面，威脅交出財物。目擊者說，中槍男子的約會對象事後驚魂未定地說，「劫匪走過來說『這是搶劫』，然後就要我們的珠寶，於是我的約會對象開始和對方爭奪手槍，之後劫匪開了槍。」

餐館所在大樓的一名維修工人親眼目睹了搶劫案，他形容這一切就像一部電影，兩名劫匪都帶著面具從車上跳下來，各自挑了一張桌子走了過來；他說，「槍聲傳出後，每個人都開始尖叫，劫匪也嚇壞了，在人行道上丟下槍就跑了。」

在隔壁餐館用餐的一名女子說，「當時我正在吃沙拉，然後聽到兩聲槍響，大家都跑了進來，很難相信這是一場隨機的搶劫案，就像受害者早就被盯上一樣，這太瘋狂了。」

警方之後在一條水溝裡發現了另外一把槍，截止16日晚，警方仍在進一步調查此案，暫時無人被捕。