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皇后區僑界 10．9慶祝雙十…文教中心臉書將直播

記者張心／紐約報導
大紐約皇后區僑界慶祝中華民國110年雙十國慶籌備會宣布將於10月9日在法拉盛喜來登酒店二樓舉辦升旗典禮。(記者張心／攝影)
大紐約皇后區僑界慶祝中華民國110年雙十國慶籌備會宣布將於10月9日在法拉盛喜來登酒店二樓舉辦升旗典禮。(記者張心／攝影)

紐約皇后區僑界慶祝中華民國110年雙十國慶籌備會16日宣布，將於10月9日(周六)在法拉盛喜來登酒店二樓舉行升旗典禮，屆時將有慶祝大會、園遊會和卡拉OK大賽等活動，到場人員須出示新冠疫苗接種證明，外州僑胞可通過文教中心臉書觀看實況直播。

去年因為疫情限定與會人數規模，今年終於能在疫情趨緩後回歸且不限人數參與，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕直言，「在防疫和會面間取得平衡不容易」，很感謝籌備會的各工作組，讓此次典禮成為可能，且提供了典禮、藝術、美食、娛樂等多面向服務，照顧到與會僑胞方方面面的需求。他也提到，雙十國慶活動歷史悠久，幫助海外鄉親加深對故土的了解和認同。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐表示，籌備會認真細心地準備，彰顯了皇后區僑界對中華民國的支持；今年文教中心將繼續在臉書上進行實況轉播，方便外州和因其他原因不能到場的僑胞共襄盛舉，有興趣的民眾請前往http://www.facebook.com/ocac.newyork/觀看。

國慶籌備委員會主委林映君表示，僑界慶祝雙十國慶活動已連續舉辦了20多年，從最初的小型酒會到現在的大規模慶祝活動，蓬勃發展的背後離不開鄉親們的支持，多年不變的是對鄉土的認同和支持。隨著疫情趨緩，很開心今年終於能夠在線下正常舉辦，但入場時會嚴格遵守政府規定，檢查與會人員的疫苗接種證明，不建議12歲以下未打疫苗的小朋友參加。籌委會成員褚月梅、翁雅琳、張彰華等也出席記者，會並介紹籌備情況。

本次雙十國慶慶祝活動訂於10月9日上午9時30分持續至下午3時舉行，地點在法拉盛喜來登酒店二層，活動內容包括升旗典禮、慶祝大會、園遊會和卡拉OK大賽，與會僑胞將獲得三元禮券，可在園遊會的美食區兌換，享受包括幸福堂珍珠奶茶、台灣好滋味排骨便當、張媽媽古早味滷肉飯、客家聯誼會特色小吃等台灣美食。

園遊會也將展示中華書法、剪紙、燈籠、紅包、皮影戲等傳統藝術手作過程，幫助海外僑胞回味故土文化；卡拉OK大賽將邀請專業民間歌手參賽，邀請到場僑胞擔任評委，共同度過美好時光。

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