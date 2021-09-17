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福建公所攜手亞當斯 發月餅

記者張晨／紐約報導
福建公所中秋節前將派發2000份月餅，並為亞當斯競選紐約市長造勢。(記者張晨/攝影)
福建公所中秋節前將派發2000份月餅，並為亞當斯競選紐約市長造勢。(記者張晨/攝影)

為慶祝即將到來的中秋佳節，美國福建公所宣布，將與民主黨市長候選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)合作，於18(周六)和19日(周日)分別在曼哈頓華埠和布碌崙為民眾派發月餅，並為其參加普選造勢。

影音來源：記者張晨

福建公所主席鄭德良表示，在新冠疫情肆虐的過去一年多，紐約華人和華人社區遇到了前所未有的打擊，單單福建鄉親聚集的東百老匯社區商家就變得十室九空，街上人流更大不如前。

鄭德良表示，舉行「福建社團支持亞當斯競選市長暨迎中秋派發月餅」活動，希望通過中秋團圓節派發月餅的活動將人們再帶回街上，帶回社區，現在最需傳遞的就是團結和積極復甦的信號。

福建公所秘書長曾賢秋表示，活動得到亞當斯辦公室的支持，不僅會在華埠且林士果派發千份月餅，也會在布碌崙8大道以及區公所大樓前舉辦中秋園遊會，將傳統節日帶給主流社會。

曾賢秋說，在過去幾年，亞當斯與華人社區交好，互動頻繁，遇到民眾反應問題從不屍位素餐，而是第一時間尋求解決辦法；所以在其宣布競選市長時，才得到了許多華人社團的支持和背書。

鄭德良回憶，除東百老匯外，就要屬布碌崙8大道的福建鄉親最多；幾年前那裡的衛生情況令人堪憂，生魚海鮮、瓜果蔬菜的殘渣滿街，而在他與區長辦公室就此事反應後，亞當斯親自帶人查訪，並增加了掃街天數，問題才得到緩解。

福建公所訂於18日中午12時開始在華埠林則徐銅像前為民眾派發1000份福州月餅，19日中午12時在布碌崙8大道交60街處再次派發1000份月餅，並於當日下午2時移步布碌崙區公所前舉行中秋園遊會，為亞當斯競選造勢。

亞當斯 布碌崙 華人

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