啟揚基金會聯合顧雅明 辦秋季園遊會

顧雅明聯合啓揚基金會等宣布「秋季園遊會」將回歸。(記者牟蘭／攝影)

市議員顧雅明聯合啓揚基金會等16日宣布，年度「秋季園遊會」將於25日(周六)在法拉盛 凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)回歸，屆時將提供免費棉花糖、爆米花和飲料以及民族舞與太極等現場表演，邀請社區民眾共享周末。

本次活動由顧雅明辦公室、啓揚基金會、紐約市 公園局與紐約市警共同舉辦，華人公益基金會、正義警報聯盟、新世界超市、城市保健、帝國藍十字藍盾健保公司(Empire Blue Cross Blue Shield)、亞美醫師協會(CAIPA)等超過40個非營利組織與公司贊助，為社區民眾打造「秋季園遊會」。

顧雅明表示，辦公室連續多年獲得市府和社區支持舉辦「秋季園遊會」，每年吸引大批民眾參與；他說，今年的園遊會將帶來音樂表演、美食、遊戲與孩子喜愛的充氣城堡、滑梯等，他希望這場活動為被疫情 重創的社區帶來更多生機，期盼民眾早日恢復正常生活。

啓揚活動中心聯合主席羅維宗表示，疫情爆發後，「秋季園遊會」曾停止舉辦，今年再度回歸，希望豐富民眾的生活；他介紹，今年的活動將帶來扯鈴、中國民族舞、古典舞、拉丁舞、太極與瑜伽等表演，還有贈送禮物與漢服試穿環節，飯糰外賣與熊貓團購等將提供餐食。

王嘉廉社區醫療中心醫療服務推廣及社區關係主任黃靖婷表示，為推廣新冠疫苗接種，屆時將有醫護人員為民眾現場接種疫苗。

「秋季園遊會」將於25日中午12時至下午4時在法拉盛凱辛納走廊公園舉行，地址是45大道和寇登街(Colden St.)交口，更多信息請登錄https://glownyc.org/fallfestival2021/查詢詳情。