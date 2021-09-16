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聯合健保法拉盛亞裔中心升級

記者牟蘭／紐約報導
聯合健康保險法拉盛亞裔資訊中心15日舉辦品牌升級慶祝活動，中心一樓將為社區提供更廣泛的服務。(記者牟蘭／攝影)
聯合健康保險法拉盛亞裔資訊中心15日舉辦品牌升級慶祝活動，中心一樓將為社區提供更廣泛的服務。(記者牟蘭／攝影)

聯合健康保險法拉盛亞裔資訊中心15日舉辦品牌升級慶祝活動，中心一樓將為符合資格的民眾提供聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)、醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)與其他醫保申請等，還將提供普通話、廣東話與普通話等多語言協助。

聯合健康保險法拉盛亞裔資訊中心位於羅斯福大道136-02號，是聯合健康保險位於紐約州五個亞裔社區服務中心之一；聯合保險日前翻新法拉盛亞裔資訊中心，旨在為客戶提供更全面的服務，以及英語、粵語、韓語與南亞語等多語言協助。

其團體及個人健康保險首席執行總監彼得森(Matthew Peterson)表示，全國有近1300萬人參與了該保險公司的聯邦醫療保險計畫，公司還為小型公司、低收入家庭與個人提供所需的醫療保險；他說，聯合健康保險將繼續外展與資訊中心的服務，惠及亞裔社區。

該公司全美亞裔市場副總裁羅光甸表示，亞裔市場部已服務社區近30年，是該公司扎根社區最久的服務之一；他說，聯合健康保險的亞裔資訊中心提供一站式服務，如一對一諮詢、不同語言的專線協助以及定期的會員活動等。

羅光甸說，聯合健康保險亞裔資訊中心還幫助會員申請政府福利，如聯邦醫療保險免保費計畫(MSP)與聯邦醫療保險處方藥(D 部分)額外補助、糧食券、住房補貼以及信件翻譯服務等，以幫助當地居民解決生活中面臨的困境。

聯合健康保險法拉盛亞裔資訊中心15日舉辦品牌升級慶祝活動。(記者牟蘭／攝影)
聯合健康保險法拉盛亞裔資訊中心15日舉辦品牌升級慶祝活動。(記者牟蘭／攝影)

聯邦醫療保險 亞裔 法拉盛

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