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亞美商業發展中心 頒獎50企業家

記者金春香／紐約報導
亞美商業發展中心15日晚舉辦「亞裔50傑出企業家」20周年頒獎晚宴。（記者金春香/攝影）
亞美商業發展中心15日晚舉辦「亞裔50傑出企業家」20周年頒獎晚宴。（記者金春香/攝影）

紐約亞美商業發展中心(AABDC)15日晚在曼哈頓舉行20周年「亞裔50傑出企業家頒獎晚宴」，為AT&T Business首席執行官Anne Chow和Heidrick & Struggles首席執行官 Krishnan Rajagapolan頒發「頂峰獎」。

2001年起AABDC每年頒發「亞裔50傑出企業家獎」，並舉行商業峰會及頒獎典禮，已表彰850多位在美國企業中表現優異的傑出亞裔領導者及亞裔企業家；去年頒獎晚宴因新冠疫情取消後在今年回歸，15日當天亞美商業發展中心在紐約亞洲協會舉行商業論壇，並於晚間舉行20周年慶典晚宴。

AABDC創始人兼總裁王章華表示，如今疫情及針對亞裔仇恨犯罪不斷的雙重不利環境下，表彰亞裔商業領袖更具意義，希望重申亞裔企業高層，小企業及企業領導人對美國的貢獻；在為50名傑出企業家頒獎的同時，邀請兩位頂峰獎得主，他們是亞裔企業家最高級別領導人的楷模和成就典範。

當日在亞洲協會舉行的商業高峰論壇上，輝瑞生物製藥集團總裁Angela Hwang發表開幕主題演講，邀請過往亞裔傑出企業家得主及少數族裔企業家，聚焦少數群體作為「新多數」聯盟，就如何促進社會正義和經濟公平的話題進行討論、並就如何培養新一代亞裔領導人、以及亞裔社群參與公民活動的重要性展開探討。

Anne Chow曾獲2009年亞裔50傑出企業家稱號，如今再度成為2021年頂峰獎得主，成為先後獲兩獎的第一人。

亞裔 美國 紐約

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