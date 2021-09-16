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童振源回顧美國行 致力傳播台灣文化

記者張心／紐約報導
中華民國僑務委員會委員長童振源回顧此次訪美行程。（記者張心／攝影）
中華民國僑務委員會委員長童振源回顧此次訪美行程。（記者張心／攝影）

中華民國僑務委員會委員長童振源15日啟程返台前，舉行記者會回顧20天美國行，表示此行深刻感受到在美僑胞的熱情，會繼續致力將台灣文化傳播至美國主流社會，也表示此行力推的台灣華語文學習中心，並無意與孔子學院競爭。

20天馬不停蹄訪問10座美國城市，童振源直言是因為去年上任後就確定訪美看望僑胞，無奈疫情突發擱置此行程，直至今年終有機會前來，此行被各城市僑團的熱情震撼到，表示「在美僑團有很大的能量，僅加州一個僑團就有3500位會員，非常願意和僑委會交流合作，鞏固台美彼此的重要夥伴關係。」

童振源指出，僑委會下一步是希望擴大與僑青的接觸交流，「否則不只是跟台灣的關係，整個僑界、僑社的經營都會出現斷層」。

他表示，海外僑青在當地長大，知識水平和英文素養優異，但中文語言和台灣文化了解甚少，希望海外僑青能夠加入僑委會的互助合作項目，回到台灣教授英文並擴大國際視野，同時藉此學習華語和本土文化；為此，僑委會已經有4600位海外青少年擔任了「文化大使」，並舉辦「青年高峰會」等青年交流活動，未來希望有更多的僑青能夠加入此隊伍，深化新時代海外青年和台灣的合作互動。

童振源表示，台灣保留著中國傳統文化的精髓，又在此基礎上衍生出符合時代發展的創新文化，僑委會希望通過雙邊合作讓美國更了解真正的華語和中華文化。

他也說，目前成立的僑校與台灣華語文學習中心等，無意與「孔子學院」競爭，「美國政府有其對孔子學院的評定，台灣創辦的僑校和華語文化中心，初衷是針對主流社會推動成人中文教育，使美國人學會正體字、台灣文化和社會價值。台灣和美國始終共享的價值是自由民主與多元開放，這是台美最深層的合作基礎。」

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