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紐約市啟動「嬰兒債券」市府先存100元

記者和釗宇／紐約報導
白思豪宣布啟動紐約市「嬰兒債券」項目，將為全市所有從公立幼兒園升至公立學校的獎學金儲蓄帳戶，市府將為每個兒童存入100元。（市長辦公室提供）
白思豪宣布啟動紐約市「嬰兒債券」項目，將為全市所有從公立幼兒園升至公立學校的獎學金儲蓄帳戶，市府將為每個兒童存入100元。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)15日宣布，紐約市「嬰兒債券」(Baby Bonds)項目正式啟動，將為全市所有從公立幼兒園升至公立小學的學生設立獎學金儲蓄帳戶，市府將為每個兒童存入100元，為兒童日後接受教育提供幫助；該項目預計將惠及7萬學生，無論是否有合法移民身分或收入高低都能受益。

該項目意在通過過教育，來縮小族裔間的貧富差距，由白思豪在今年紀念解放黑奴的六月節宣布；該項目此前已在皇后區試點，為1萬3000名學生積攢了總額600萬元的學費儲蓄，市府的2022財年預算已經為該項目準備了1500萬元資金。

白思豪說，「這是全美首個規模如此大的『嬰兒債券』項目，我們需要採取深入而快速的舉措解決貧富差距問題；日益擴大的貧富差距已經讓很多兒童失去成功的機會，這一歷史性的投資將給孩子們的未來提供資金，讓我們更好地進行疫後恢復。」

該項目將為所有從幼兒園升至公校的兒童設立紐約市獎學金帳戶(NYC Scholarship Account)，由市府存入100元用於未來的教育投資，最高200元，市府、社區組織、學校、私營業者和慈善業者合作承辦，將讓更多學生有機會接受高等教育、未來獲得更高收入、建立財富，縮小族裔間的社會經濟地位差距。

學生也可將未來獲得的社區獎學金存入獎學金帳戶，將有助於減少未來的教育貸款，避免學生陷入債務危機；研究表明，如果一個來自低收入家庭的學生若有1500元在其大學儲蓄帳戶內，這名學生上大學的概率就會增加三倍，上大學的概率也比沒有儲蓄帳戶的學生多四倍。

白思豪宣布啟動紐約市「嬰兒債券」項目。（市長辦公室提供）
白思豪宣布啟動紐約市「嬰兒債券」項目。（市長辦公室提供）

教育 儲蓄 紐約市

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