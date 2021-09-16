紐約市啟動「嬰兒債券」市府先存100元

白思豪宣布啟動紐約市「嬰兒債券」項目，將為全市所有從公立幼兒園升至公立學校的獎學金儲蓄帳戶，市府將為每個兒童存入100元。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)15日宣布，紐約市 「嬰兒債券」(Baby Bonds)項目正式啟動，將為全市所有從公立幼兒園升至公立小學的學生設立獎學金儲蓄 帳戶，市府將為每個兒童存入100元，為兒童日後接受教育 提供幫助；該項目預計將惠及7萬學生，無論是否有合法移民身分或收入高低都能受益。

該項目意在通過過教育，來縮小族裔間的貧富差距，由白思豪在今年紀念解放黑奴的六月節宣布；該項目此前已在皇后區試點，為1萬3000名學生積攢了總額600萬元的學費儲蓄，市府的2022財年預算已經為該項目準備了1500萬元資金。

白思豪說，「這是全美首個規模如此大的『嬰兒債券』項目，我們需要採取深入而快速的舉措解決貧富差距問題；日益擴大的貧富差距已經讓很多兒童失去成功的機會，這一歷史性的投資將給孩子們的未來提供資金，讓我們更好地進行疫後恢復。」

該項目將為所有從幼兒園升至公校的兒童設立紐約市獎學金帳戶(NYC Scholarship Account)，由市府存入100元用於未來的教育投資，最高200元，市府、社區組織、學校、私營業者和慈善業者合作承辦，將讓更多學生有機會接受高等教育、未來獲得更高收入、建立財富，縮小族裔間的社會經濟地位差距。

學生也可將未來獲得的社區獎學金存入獎學金帳戶，將有助於減少未來的教育貸款，避免學生陷入債務危機；研究表明，如果一個來自低收入家庭的學生若有1500元在其大學儲蓄帳戶內，這名學生上大學的概率就會增加三倍，上大學的概率也比沒有儲蓄帳戶的學生多四倍。