開學首周 MTA客流創疫情以來新高

紐約市地鐵人流量逐步恢復。（路透）

紐約 大都會運輸署15日表示，13日開學首日的地鐵客流量為277萬人次，14日為290萬人次，這是自2020年3月新冠在紐約爆發後的單日最高客流紀錄。

在過去六天裡，捷運系統就有四天突破了疫情時期的客流峰值，「人們正在恢復正常生活，他們也逐漸開始信任公共交通。」MTA 代理主席利博(Janno Lieber)在每月董事會後記者會上說。

他指出，高客流量表明人們對「乘坐公共交通會感染新冠」的恐懼有所緩解，在人們可自由支配時間的周末以及節假日中，客流數字實際上與疫情前持平，甚至更高。

2020年3月16日是市長白思豪(Bill de Blasio)下令封城的前一天，那日的客流量仍保持在218萬4296人次，但隨後情況急轉直下，日平均客流量驟降至不到疫情前的10%，這迫使市交通官員在2020年及2021年初不得不持續向國會祈求資金援助。

回顧2019年，地鐵日客流量約為550萬人次，MTA顧問估計，這個數字需要數年時間才能恢復。

交通官員們表示，隨著人流密度的增加，「是否配戴口罩 」會成為乘客回流的關鍵。

根據MTA的調查，戴口罩的人數在夏季有所減少後，但在最近幾周有所增加；8月23日至本月3日的最新調查發現，有74%的乘客配戴口罩，另有12%的人「以不規範的方式」配戴著口罩。

利博表示，在公共安全方面，市警將部署在全市各大交通樞紐，MTA警員也會在車廂巡邏，「這是無庸置疑的。」

「我們會確保人們戴上口罩，並保護每個人的安全，這是一個共享公共空間，人們需要互相尊重，遵守規則，這也是一種紐約精神。」他說。