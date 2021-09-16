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布碌崙、皇后區天主教學校 提供全網課選項

記者黃伊奕／紐約報導
布碌崙與皇后區天主教學校提供網課和面對面授課選項。（Getty Images）
布碌崙與皇后區天主教學校提供網課和面對面授課選項。（Getty Images）

雖然紐約市教育局已明確表示不會向公校學生提供網課選項，但天主教布碌崙(布魯克林)教區日前宣布，其所轄的布碌崙與皇后區的69所天主教學校將會給孩子提供網課選擇；並稱市教育局不給提供網課選擇是錯誤的決定，因為剝奪了家長保護孩子的權利。

布碌崙與皇后區天主教學校系統總校長克魯茲(Thomas Chadzutko)日前表示，所有就讀於皇后區與布碌崙的天主教學校的中小學生，都可選擇上網課，為從幼稚園至八年級學生提供完全在線課程；克魯茲說，布碌崙(布魯克林)天主教教區努力確保給所有家庭提供在線學習和面對面上課的選擇機會。

針對紐約市取消所有公校網課選項，要求全體學生回歸校園，克魯茲評價到將孩子放在一個仍在擴散病毒的社區環境中肯定是錯誤的決定，尤其是剝奪了父母保護孩子的權利，

此次並非是布碌崙天主教教區首次與教育局背道而馳，去年疫情最嚴重時期，市教育局正在討論是否關閉公校時，克魯茲就曾宣布位於布碌崙與皇后區的69所天主教學校將會保持繼續開放，堅持提供一周五天面對面授課，表示各天主教學校積極做好防疫措施效果顯著，即使在公校被要求停課下，作為私立學校的天主教學校都將在做好防疫工作的前提下，繼續保持一周五天開放。

布碌崙與皇后區天主教學校依舊提供網課和面對面授課選項。（天主教布碌崙教區提供）
布碌崙與皇后區天主教學校依舊提供網課和面對面授課選項。（天主教布碌崙教區提供）

教育局 布碌崙 皇后區

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