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紐約客談／均貧富政策 錢沒用在刀刃上

紐約客談

市長白思豪又開始推動發錢計畫，為所有學前班孩子存入100元教育基金，宣導該項目將可幫助孩子日後更好接受教育；但這類「均貧富」的手段，真的能有效扭轉有色人種社區、貧困社區的青少年遊蕩街頭、涉足幫派的現狀嗎？

紐約市作為長年民主黨執政的城市，在「給予」上從不吝嗇，無論是對無證移民的寬容，還是對低收入家庭的慷慨；然而紐約市如今最需要解決的主要問題，並不是如何給所有居民的錢包再增加100元。

這筆資金雖然每名兒童只有100元，但面對紐約市龐大的公校學生基數，此前該項目在皇后區試點，就花費多達600萬元；此次全市推廣，2022財年預算為此就至少需準備1500萬元。

不論是新冠疫情，還是剛剛過去的艾妲風災，紐約市面臨的貧富差距、基建落後、住房危機等問題，都不但浮出水面，更顯示出刻不容緩的迫切性。

市府與其「排排坐，分果果」地給予全市所有兒童100元教育基金，不如把這筆錢用在更刀刃上的地方，譬如開設更多項目，拯救步入歧途的未成年，讓他們不再認為加入幫派才是生活的出口；不如投入到患有精神病的遊民救治和收容上，減少返校上課後的學生通勤路上遭無端襲擊的擔心；不如給難以繳納房租的市民，提供更多住房補貼，讓他們的子女有個安心成長的家。

（紐約客談，每周二至六見報）

紐約市 教育 幫派

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