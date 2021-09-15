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推動打疫苗 紐約親子會獲2萬獎金

記者黃伊奕／紐約報導
紐約親子互助會義工正在向民眾介紹疫苗接種。（紐約市測試與追蹤小組提供）
紐約親子互助會義工正在向民眾介紹疫苗接種。（紐約市測試與追蹤小組提供）

紐約市測試與追蹤小組(NYC Test & Trace Corps)14日宣布，經過兩個月來全市多個組織與市府合作，成功推動逾萬人接種疫苗，其中位於布碌崙(布魯克林)紐約親子互助會因在兩個月內成功幫助逾4000人預約疫苗，獲得市府2萬元獎金。

市測試與追蹤小組表示，自6月底啟動紐約市疫苗接種推薦獎勵(NYC Vaccine Referral Bonus)活動，全市共有890個組織參與其中，其中34個組織成功在短時間內推動超過200人，各獲得2萬元獎金；在此期間，紐約市測試與追蹤小組還對這些參與組織中242人進行了外展策略和疫苗教育方面培訓，並與120個推薦組織合作舉辦了305場活動。

測試與追蹤小組主任維格斯(Jonathan Viguers)表示，各個參與組織努力將疫苗接種帶到了各個社區的角落，確保大家能跨越語言和文化障礙，為所有紐約客提供可靠的信息及救命的疫苗；「我感謝參與這些項目的每一個人，非常期待和更多合作夥伴一起延續這份成功。」

參加了該活動的紐約親子互助會，過去帶領布碌崙華裔義工，在8大道等華人社區舉行了各種活動，幫助華人接種疫苗，成為此次獲得表彰的機構之一；親子互助會負責人黄妮可表示，已成功幫助超過4000名居民預約並接種了疫苗，大部分義工也非常有成就感，認為做了正確並有意義的事情。

疫苗接種推薦獎勵活動共有400萬元經費提供給參加的組織，無論是小企業、公民、社區、信仰、勞工等相關的組織均可加入，有興趣參加的可登錄網頁http://nyc.gov/VaccineReferralBonus，提交申請表。

疫苗 紐約市 親子

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