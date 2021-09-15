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時報廣場天燈祈願 經文處向聯合國喊話

記者顏嘉瑩／紐約報導
經文處14日在時報廣場啟動「全球天燈祈願計畫」。(駐紐約台北經文處提供)
經文處14日在時報廣場啟動「全球天燈祈願計畫」。(駐紐約台北經文處提供)

第76屆聯合國大會14日在紐約總部開幕，為向國際社會展現台灣對參與聯合國體系的期盼，駐紐約台北經濟文化處當日於著名地標時報廣場1號大樓，啟動「全球天燈祈願計畫」，從14日午夜至15日午夜，在大樓面板24小時輪播投放天燈升空藝術影片，每次15秒、每兩分鐘一次，並透過巨大字體向聯合國社群喊話。

天燈祈願計畫呼應今年聯大主題「透過希望、打造堅韌」(Building resilience through hope)，以巨大字體向聯合國成員表達：每個人都有發聲的權利，只有透過聆聽，世界才能揚升、迎向希望，希望爭取各界支持。

投放廣告的面板為每年跨年倒數歸零的同塊面板，駐紐約台北經文處處長李光章說，「讓天燈從這個全球地標升空有兩層意涵，一方面為世界祈福，希望全球疫情能盡快『歸零』，早日復甦重建；同時也希望聯合國『歸零』，不要再錯誤詮釋聯大第2758號決議，並取消所有不當排除台灣2350萬人民的歧視性作法，接納台灣平等、有尊嚴地參與聯合國體系。」

時報廣場上也安排行動默劇表演，表演者手持七呎高的天燈藝術看板，呈現天燈意象，搭配發放天燈祈願小卡片，吸引許多路過民眾圍觀並寫下天燈留言，共同期許一個更具包容性的聯合國；另外，刊播天燈主視覺的行動卡車，也將持續繞行聯合國總部及時報廣場。

經文處還設置全球線上天燈祈願網頁「聽見台灣的聲音」(Give Taiwan A Voice)，從即日起開放各界人士透過線上天燈留言祈願，表達對台灣的支持。

中華民國外交部部長吳釗燮留言：「現在是聯合國開門接納台灣的時刻，共同為所有人打造更永續堅韌的未來。請加入我讓世界聽見台灣的聲音。」李光章和多名台灣友邦駐聯合國常代也各自寫下天燈祈願卡，呼籲聯合國接納台灣，讓台灣對世界做出更多貢獻。

經文處還訂於16日和22日分別舉辦實體及視訊研討會，突顯台灣與國際社會合作落實永續發展目標(SDGs)的意願及能力。有興趣者可上全球線上天燈祈願網頁，網址為GiveTaiwanAVoice.com。

「全球天燈祈願計畫」在時報廣場1號大樓面板，向國際社會展現台灣對參與聯合國體系的...
「全球天燈祈願計畫」在時報廣場1號大樓面板，向國際社會展現台灣對參與聯合國體系的期盼。(駐紐約台北經文處提供)

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