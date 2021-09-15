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童振源訪台灣會館、世界日報：協助下一代了解台灣

記者顏嘉瑩／紐約報導
童振源14日拜訪台灣會館。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源14日拜訪台灣會館。(記者顏嘉瑩/攝影)

中華民國僑務委員會委員長童振源14日繼續紐約訪問行程，拜訪皇后區法拉盛的紐約台灣會館，並參訪世界日報總社；他表示，許多台灣第一代移民希望下一代能跟台灣有更多互動，將盡量創造更多機會，協助下一代以及主流社會了解台灣。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

台灣會館理事長蘇春槐感謝童振源在疫情嚴峻的情況下，千里迢迢來訪；他表示，所有的僑民都很關心台灣，過去幾年該會館與駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約華僑文教中心等單位合作，希望協助台灣發展，「我們將繼續合作，讓台灣更進步。」

童振源收到由台灣會館贈送的「大都會台灣日」限定球衣。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源收到由台灣會館贈送的「大都會台灣日」限定球衣。(記者顏嘉瑩/攝影)

駐紐約台北經文處處長李光章說，童振源去年5月就任以來，訂定了四大目標：運用新科技與模式擴大服務全球僑胞、深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作、發揮台灣優勢協助全球僑胞在僑居地生根茁壯、匯聚全球僑胞能量壯大台灣，一年來創下許多具體成果，他也感謝僑領們堅定的支持以及為僑社的奉獻。

童振源提到，有許多台灣第一代移民，都希望自己的下一代能夠跟台灣有更多互動，他表示，如果孩子在美國長大，卻對台灣不認識，相信對像台灣會館等地方僑團的經營、發展都會慢慢淡化；童振源說，將盡量創造更多機會，協助下一代以及主流社會更了解台灣。

童振源14日拜會世界日報紐約社，右為張漢昇。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源14日拜會世界日報紐約社，右為張漢昇。(記者顏嘉瑩/攝影)

之後童振源拜會世界日報紐約社，受到世界日報總管理處總經理張漢昇等人的歡迎；童振源肯定世界日報在北美的影響力，表示希望未來可與世報進一步合作，將資訊傳達給僑胞。

張漢昇表示，世界日報創刊45年，成為華人與主流社會溝通的橋樑；童振源則說，世界日報在北美向僑胞傳遞台灣訊息、分享台灣傳統文化，並提供華人讀者實用當地資訊，相當成功。當天世界日報紐約社業務部副總經理、公共事務處處長黎冠中等人參加會見。

童振源在13日還拜會了曼哈頓華埠社區，與紐約中華公所等傳統僑團座談。

童振源14日拜訪台灣會館。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源14日拜訪台灣會館。(記者顏嘉瑩/攝影)

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