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孟昭文等民代 要求增MTA經費

記者牟蘭／紐約報導
孟昭文(講話者)呼籲國會盡快撥款，改善紐約市的公共交通問題。(記者牟蘭／攝影)
孟昭文(講話者)呼籲國會盡快撥款，改善紐約市的公共交通問題。(記者牟蘭／攝影)

國會眾議員孟昭文等民代14日聯合乘客聯盟(Riders Alliance)，在皇后區艾姆赫斯特舉行集會，要求國會向大都會運輸署(MTA)每年增加30億元經費，為乘客提供安全公共交通；孟昭文指出，紐約市遭受疫情與水災的重創，許多民眾要依賴公共交通堅持在一線工作，呼籲國會盡快撥款。

集會由乘客聯盟發起，孟昭文、州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)與皇后區長理查茲(Donovan Richards)等民選官員到場力挺。

乘客聯盟表示，如果沒有聯邦政府的援助，MTA將從明年起提高票價並減少服務，以彌補因疫情與水災造成的數十億元缺口，為百萬紐約通勤族客帶來負面影響；聯盟代表指出，全市的475個地鐵站中，只有25%的站點提供無障礙通道，要求國會向MTA增加每年30億元升級經費等補助。

孟昭文表示，疫情爆發後，皇后區最先淪為震中，日前又受遭颶風艾妲(Ida)侵襲，但前線工作人員並未因此停工，需要依靠公共交通通勤，為社區提供服務；她呼籲國會盡快通過為紐約市公共交通增加經費，讓更多民眾能夠享受便捷且安全的通勤服務，「我們需要更多的地鐵、公車與殘疾人通道」。

吉納瑞斯表示，颶風艾妲並不是第一個造成紐約市地鐵出現問題的自然災害，此前部分地鐵站就因為暴雨造成洪澇，他呼籲當局予以重視，盡快整修。

理查茲表示，紐約州每年向聯邦政府繳納大量的稅金，但卻沒有得到相應的援助，「我們需要一個更有效的交通系統」。

孟昭文(講話者)呼籲國會盡快撥款，改善紐約市的公共交通問題。(記者牟蘭／攝影)
孟昭文(講話者)呼籲國會盡快撥款，改善紐約市的公共交通問題。(記者牟蘭／攝影)
皇后區長理查茲(講話者)呼籲國會盡快撥款，改善紐約市的公共交通問題。(記者牟蘭／...
皇后區長理查茲(講話者)呼籲國會盡快撥款，改善紐約市的公共交通問題。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 地鐵站 孟昭文

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