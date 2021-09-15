紐約客談／整修緩慢 暴雨再來恐仍難應對

颶風艾妲 (Ida)已經過去近兩周，但災情嚴重地區街邊仍然堆滿暴雨 破壞後的殘骸，不少受災民眾失去住所，就算住所倖存也失去水電煤氣，而補助金更不知何時才能到手；市議會14日召開公聽會，要求市府相關部門完善惡劣天氣預警機制、修繕道路、增加排水口，但兩到三年的作業時間明顯太久，紐約恐怕仍難以應對下次天氣災害。

紐約市 基礎設施並不牢靠，但多年來人們和政府似乎都已習以為常，直到艾妲侵襲，大家才意識到這座城市的基建、防禦系統竟如此不堪一擊，而暴雨過後的搶救、清潔和修繕工作也相當緩慢。

一場暴雨給太多居民帶來重創，活在不知下次天災何時發生、且自己的住所不知是否能夠躲過一劫的恐懼中，人們亟需市府馬上行動，做出改變，給民眾之後情況會好轉的積極信號，更具體的是，修建全新排水系統。

然而在市議會公聽上，相關部門指出，要完成全市的暴雨和洪水應對機制的重建，需要兩到三年，市議會防洪韌性與水濱委員會主席紀思庭指出，兩周前11人在地下室內死亡，用兩年時間完善預警機制實在太久了。

在災後補助方面，政府的行動也不夠迅速，且資金也完全不夠房屋修復，對很多居民來說，FEMA承諾的賠償金根本只夠一半、甚至三分之一的修復費用。

在很多事情上，政府的確有光說不做、行動過慢等問題，如果無法做出實質改變和採取行動，下次天氣災害發生，紐約會再次被打擊得措手不及。

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