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重新配置 布碌崙大橋單車道開通

記者黃伊奕／紐約報導
市府代表與民代等對單車道開通進行剪綵。（市交通局提供）
市府代表與民代等對單車道開通進行剪綵。（市交通局提供）

布碌崙(布魯克林)大橋單車道14日正式啟動，市府、民代等在橋頭舉行剪綵儀式；這是自1950年布碌崙大橋上電車軌道被拆除以來，首次對大橋使用進行重新配置。

這條大橋單車道是白思豪在今年市情咨文中提出的，重新設計了一條現有汽車道，增加單車道，以進一步推動單車在全市的使用，讓更多人選擇健康、環保以及可持續的交通方式；而過去大橋上一直由自行車和行人共同使用的長廊，現在變成了一個僅供行人使用的空間。

單車道於今年6月動工，交通局封閉了曼哈頓方向最內側的汽車道，利用防護屏障和圍欄隔出了新的單車車道；經過約三個月施工，該單車道現已提前完工；在施工前一個月，每月大橋上單車通過數量高達6萬次，行人數量則超過每天1萬人。

白思豪表示，沒有什麼比重新設計一個美國最具標誌性的橋樑，能更好體現紐約市對單車熱潮的支持，這條單車道不僅為單車愛好者提供了一個安全、方便的選擇，更代表著紐約市全面擁抱可持續發展的未來象徵，也是對汽車文化的打擊。

自行車愛好者對全新的有護欄的自行車車道表示歡迎，但也有人批評僅有8呎寬，太窄了；對於依賴汽車出勤的紐約客而言，這條單車道則更多是負面評價，稱是讓原本已經壅擠不堪的大橋交通再惡化。

市交通局局長加特曼(Hank Gutman)則希望今年內能對皇后區大橋實施類似的改造。

布碌崙大橋新單車道14日開通。（市交通局提供）
布碌崙大橋新單車道14日開通。（市交通局提供）

紐約市 汽車 布碌崙

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