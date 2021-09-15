百萬學生返校 史泰登島大塞車

14日史泰登島交通出現嚴重堵塞。（截自511NY實時監控影片）

13日紐約全市開學，史泰登島 的島內和進出島要道近兩日在上學高峰期都迎來超負荷交通壅堵，交通局提醒民眾若有可能，應盡量避開這一行車時間，或選擇公共交通替代私家車出行。

紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)14日上午7時發出警告，稱因為史泰登島高速路嚴重堵車，導致連結新澤西州 的Goethals大橋也發生交通延誤。

前往布碌崙(布魯克林)的史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)也出現和以往截然不同的場景，前往全市各個學校的私家車幾乎塞滿整個大橋所有空隙，大都會 運輸署(MTA)提醒司機在這一時段降低車速、保持警惕。

與此同時，史泰登島區長奧多(James Oddo)提醒司機不要因為行車緩慢，就非法在共乘車道、應急邊道上行駛，他指出，今年已經開出了1855張違反共乘車道使用規定的罰單。

而全市百萬學生自13日開始返回學校上課，不再提供網課選項，這是自2020年3月學校因疫情關閉以來，所有學生首次全部返回教室，也給史島交通帶來新挑戰；島上華裔居民林先生表示，自13日開學後，史泰登島交通變化十分明顯，尤其是早上7時至9時基本水泄不通；「雖然前一段時間隨著復工，史島明顯開始有堵車，但和這兩天擁擠情況完全無法相提並論，平時20分鐘的路程，我整整開了一個多小時。」