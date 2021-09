百萬學生返校 史泰登島大塞車

14日史泰登島交通出現嚴重堵塞。(截自511NY實時監控影片)

13日紐約全市開學,史泰登島 的島內和進出島要道近兩日在上學高峰期都迎來超負荷交通壅堵,交通局提醒民眾若有可能,應盡量避開這一行車時間,或選擇公共交通替代私家車出行。

紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)14日上午7時發出警告,稱因為史泰登島高速路嚴重堵車,導致連結新澤西州 的Goethals大橋也發生交通延誤。

前往布碌崙(布魯克林)的史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)也出現和以往截然不同的場景,前往全市各個學校的私家車幾乎塞滿整個大橋所有空隙,大都會 運輸署(MTA)提醒司機在這一時段降低車速、保持警惕。

與此同時,史泰登島區長奧多(James Oddo)提醒司機不要因為行車緩慢,就非法在共乘車道、應急邊道上行駛,他指出,今年已經開出了1855張違反共乘車道使用規定的罰單。

而全市百萬學生自13日開始返回學校上課,不再提供網課選項,這是自2020年3月學校因疫情關閉以來,所有學生首次全部返回教室,也給史島交通帶來新挑戰;島上華裔居民林先生表示,自13日開學後,史泰登島交通變化十分明顯,尤其是早上7時至9時基本水泄不通;「雖然前一段時間隨著復工,史島明顯開始有堵車,但和這兩天擁擠情況完全無法相提並論,平時20分鐘的路程,我整整開了一個多小時。」