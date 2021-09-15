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百萬學生返校 史泰登島大塞車

記者黃伊奕／紐約報導
14日史泰登島交通出現嚴重堵塞。（截自511NY實時監控影片）
14日史泰登島交通出現嚴重堵塞。（截自511NY實時監控影片）

13日紐約全市開學，史泰登島的島內和進出島要道近兩日在上學高峰期都迎來超負荷交通壅堵，交通局提醒民眾若有可能，應盡量避開這一行車時間，或選擇公共交通替代私家車出行。

紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)14日上午7時發出警告，稱因為史泰登島高速路嚴重堵車，導致連結新澤西州的Goethals大橋也發生交通延誤。

前往布碌崙(布魯克林)的史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)也出現和以往截然不同的場景，前往全市各個學校的私家車幾乎塞滿整個大橋所有空隙，大都會運輸署(MTA)提醒司機在這一時段降低車速、保持警惕。

與此同時，史泰登島區長奧多(James Oddo)提醒司機不要因為行車緩慢，就非法在共乘車道、應急邊道上行駛，他指出，今年已經開出了1855張違反共乘車道使用規定的罰單。

而全市百萬學生自13日開始返回學校上課，不再提供網課選項，這是自2020年3月學校因疫情關閉以來，所有學生首次全部返回教室，也給史島交通帶來新挑戰；島上華裔居民林先生表示，自13日開學後，史泰登島交通變化十分明顯，尤其是早上7時至9時基本水泄不通；「雖然前一段時間隨著復工，史島明顯開始有堵車，但和這兩天擁擠情況完全無法相提並論，平時20分鐘的路程，我整整開了一個多小時。」

史泰登島 新澤西州 大都會

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