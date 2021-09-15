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按摩椅、空氣淨化器…復甦經濟 友聯街商家推抽獎

記者牟蘭／紐約報導
為幫助當地小商家經濟復甦，亞美聯盟等即日起至30日推動年度抽獎活動，幸運者可獲得按摩椅等獎品。(亞美聯盟提供)
為幫助當地小商家經濟復甦，亞美聯盟等即日起至30日推動年度抽獎活動，幸運者可獲得按摩椅等獎品。(亞美聯盟提供)

亞美聯盟(Asian American Federation)聯合市議員顧雅明與友聯街小商家聯盟(USSBA)，日前宣布從即日起至本月30日，推動年度抽獎活動，顧客只要在參與商家購物，即可獲得抽獎券；下月1日公布得獎名單，幸運者可獲得按摩椅等獎品。

顧雅明表示，友聯街是繼緬街外，法拉盛最繁忙的街道之一，聚集了大量的小商家、餐廳與其他服務；他說，疫情期間，當地經濟受到重創，期盼抽獎活動能帶旺當地的經濟，讓顧客有機會獲得高質量的獎品。

亞美聯盟執行主任姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，疫情爆發後，小商家不僅收入下降，還受到仇恨亞裔風氣的負面影響；她說，這項抽獎的活動的宗旨就是為法拉盛吸引更多客源，讓這些移民商家能繼續為當地的經濟發展做出貢獻。

友聯街小商家聯盟的會長Ikhwan Rim感謝這項抽獎活動，為當地移民商家帶來新商機，期盼該活動幫助友聯街的經濟盡快復甦。

友聯街的參與商家將在店門前張貼標識，顧客只要前往購物，就有機會獲得高級按摩椅與空氣淨化器等獎品，得獎名單將於10月1日在亞美聯盟社群媒體平台公布。

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