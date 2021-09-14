MOCA遭杯葛 70多亞裔組織、人士聲援

美國華人博物館近來遭部分人士抵制，70多個社區組織和個人13日發連署表達支持。(本報檔案照)

近來美國 華人博物館(MOCA)被部分華埠 組織和維權人士嗆聲杯葛，稱其以支持市府在華埠建監獄 而換取千萬元經費；MOCA對此指控嚴正否認，13日更有70多個亞裔社區團體和維權人士聯合發表公開信，並在網上發起連署請願，譴責對MOCA的攻擊，並呼籲各界團結一致支持致力保護美國華人歷史的MOCA。

此次連署簽名的發起人是數十年來活躍於民權和勞工運動，為華埠社區所熟知的律師陳兆文，他的妻子是知名維權人士陳美瑛；陳兆文作為民權律師，是紐約亞裔律師協會的創辦人之一，也曾為全美亞太裔律師協會民權分部的主席。

他表示，華裔在美國已經有250多年的歷史，但始終被視為「外來人」，像MOCA這樣的社區船錨，一直在為講述華裔歷史而努力，「這是一種傳承，應當要全力支持。」

同為社區資深維權人士的歐陽蕭安(Liz OuYang)也加入公開信，表示「當社區沒有分裂時，我們會更強大。」隨著反亞裔仇恨犯罪的激增，現在比以往任何時候都更有必要讓公眾了解華人歷史。

MOCA在2019年獲得市府的3500萬元撥款，但一些反對者稱MOCA是通過與市府進行地下交易、出賣社區、支持監獄建案而獲得的撥款，反對者們近月來每周三和周日都會在MOCA前示威，指責MOCA與市府利益交換，要求其退還3500萬元；MOCA對此指控給予否認，指出獲得市府撥款和監獄建案全無關係。

紐約中華公所主席于金山也表示，反對監獄建案是「所有人從第一天起就在努力的目標」，而MOCA作為社區的重要藝術機構，將該責任全部指向MOCA是不公平的。

至今已長達數月的抵制，導致MOCA不能正常對公眾開放，而一些原本參展的藝術家也因抗議而選擇退出。