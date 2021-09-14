我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

MOCA遭杯葛 70多亞裔組織、人士聲援

記者張晨／紐約報導
美國華人博物館近來遭部分人士抵制，70多個社區組織和個人13日發連署表達支持。(本報檔案照)
美國華人博物館近來遭部分人士抵制，70多個社區組織和個人13日發連署表達支持。(本報檔案照)

近來美國華人博物館(MOCA)被部分華埠組織和維權人士嗆聲杯葛，稱其以支持市府在華埠建監獄而換取千萬元經費；MOCA對此指控嚴正否認，13日更有70多個亞裔社區團體和維權人士聯合發表公開信，並在網上發起連署請願，譴責對MOCA的攻擊，並呼籲各界團結一致支持致力保護美國華人歷史的MOCA。

此次連署簽名的發起人是數十年來活躍於民權和勞工運動，為華埠社區所熟知的律師陳兆文，他的妻子是知名維權人士陳美瑛；陳兆文作為民權律師，是紐約亞裔律師協會的創辦人之一，也曾為全美亞太裔律師協會民權分部的主席。

他表示，華裔在美國已經有250多年的歷史，但始終被視為「外來人」，像MOCA這樣的社區船錨，一直在為講述華裔歷史而努力，「這是一種傳承，應當要全力支持。」

同為社區資深維權人士的歐陽蕭安(Liz OuYang)也加入公開信，表示「當社區沒有分裂時，我們會更強大。」隨著反亞裔仇恨犯罪的激增，現在比以往任何時候都更有必要讓公眾了解華人歷史。

MOCA在2019年獲得市府的3500萬元撥款，但一些反對者稱MOCA是通過與市府進行地下交易、出賣社區、支持監獄建案而獲得的撥款，反對者們近月來每周三和周日都會在MOCA前示威，指責MOCA與市府利益交換，要求其退還3500萬元；MOCA對此指控給予否認，指出獲得市府撥款和監獄建案全無關係。

紐約中華公所主席于金山也表示，反對監獄建案是「所有人從第一天起就在努力的目標」，而MOCA作為社區的重要藝術機構，將該責任全部指向MOCA是不公平的。

至今已長達數月的抵制，導致MOCA不能正常對公眾開放，而一些原本參展的藝術家也因抗議而選擇退出。

監獄 美國 華埠

上一則

紐約市復甦日…百萬學生返校 公務員全部返崗

下一則

紐約市公校復課首日 報告83例確診 出勤率不及疫情前

延伸閱讀

重振華埠活力 金山中秋街會 游龍壓軸熱鬧閉幕

重振華埠活力 金山中秋街會 游龍壓軸熱鬧閉幕
金山中秋街會擺攤多元 華裔表演團體超吸睛

金山中秋街會擺攤多元 華裔表演團體超吸睛
楊文姬獲市長任命 擔任金山公園局委員

楊文姬獲市長任命 擔任金山公園局委員
Mu、Lambda變種病毒 流行社區 Delta仍是主要感染病毒

Mu、Lambda變種病毒 流行社區 Delta仍是主要感染病毒
金山中秋街會人潮湧 游龍壓軸熱鬧閉幕

金山中秋街會人潮湧 游龍壓軸熱鬧閉幕

熱門新聞

冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

2021-09-07 02:27
一名華裔男子8日下午在法拉盛緬街與羅斯福大道被人毆打臉部，倒地不起，留下一片血跡。(記者牟蘭／攝影)

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

2021-09-09 02:30
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
拜登到皇后區東艾姆赫斯特慰問受災民眾。（美聯社）

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

2021-09-08 11:31
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27
霍楚擁抱受災群眾。(記者張心／攝影)

霍楚訪法拉盛災區 向華裔死者一家致哀

2021-09-08 11:38

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況