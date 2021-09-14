童振源訪華埠 獲贈「紐約華埠之鑰」

童振源收到由中華公所致贈的「紐約華埠之鑰」，表達僑界與僑委會的友誼。(記者顏嘉瑩/攝影)

中華民國僑務委員會委員長童振源13日拜訪曼哈頓華埠 ，與僑社交流，並收到紐約 中華公所致贈的「紐約華埠之鑰」(Key of Chinatown, NY)，表達僑界與僑委會的友誼；童振源表示，未來僑委會將密切與中華公所互動連結，希望能夠創造優勢對接、互惠雙贏。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

童振源到哥倫布公園孫中山先生銅像前獻花。(記者顏嘉瑩/攝影)

童振源13日拜訪華埠，與僑社交流。(記者顏嘉瑩/攝影)

童振源當天獲中華公所及各僑團代表、駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、中華民國僑務委員黃仕初、伍健平、李偉強、蕭貴源、王金智等人的迎接，一行人從勿街(Mott St.)紐約安良工商總會門口，在舞獅的帶領下，步行到哥倫布公園的中山廣場，向孫中山先生銅像獻花致意，並回到中華公所中山紀念堂參加歡迎會。

中華公所主席于金山表示，僑委會自成立以來，與紐約僑社保持密切關係，在過去一年受到新冠肺炎疫情影響，公所資源也隨之減少，但在僑委會協助下，包括紐約華僑學校、兒童培護中心都度過難關，同時公所也能夠重新整修，他感謝僑委會的協助。

中華公所向童振源贈送「紐約華埠之鑰」。(記者顏嘉瑩/攝影)

童振源與各大僑團僑領到哥倫布公園孫中山先生銅像前致意獻花。(記者顏嘉瑩/攝影)

童振源在致詞時表示，此行主要推廣華語文學習中心等僑委會多項工作；童振源說，語言學習是文化、生活方式和價值，相信用台灣 的自由民主優勢推動語言學習，在未來對中華民國與美國連結、人民友誼和未來合作等，都有很大的幫助。

童振源13日拜訪華埠，與僑社交流。(記者顏嘉瑩/攝影)

會上童振源也肯定中華公所在過去百年對孫中山先生的尊敬、對中華民國的支持，以及對自由民主的熱愛；他表示，相信未來中華民國與紐約商界、教育界和年輕一代，將有很多面向可以互動，透過中華公所當做橋梁，將可以壯大僑胞、壯大台灣，創造優勢對接、互惠雙贏的局面。