我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

童振源訪華埠 獲贈「紐約華埠之鑰」

記者顏嘉瑩／紐約報導
童振源收到由中華公所致贈的「紐約華埠之鑰」，表達僑界與僑委會的友誼。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源收到由中華公所致贈的「紐約華埠之鑰」，表達僑界與僑委會的友誼。(記者顏嘉瑩/攝影)

中華民國僑務委員會委員長童振源13日拜訪曼哈頓華埠，與僑社交流，並收到紐約中華公所致贈的「紐約華埠之鑰」(Key of Chinatown, NY)，表達僑界與僑委會的友誼；童振源表示，未來僑委會將密切與中華公所互動連結，希望能夠創造優勢對接、互惠雙贏。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

童振源到哥倫布公園孫中山先生銅像前獻花。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源到哥倫布公園孫中山先生銅像前獻花。(記者顏嘉瑩/攝影)

童振源13日拜訪華埠，與僑社交流。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源13日拜訪華埠，與僑社交流。(記者顏嘉瑩/攝影)

童振源當天獲中華公所及各僑團代表、駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、中華民國僑務委員黃仕初、伍健平、李偉強、蕭貴源、王金智等人的迎接，一行人從勿街(Mott St.)紐約安良工商總會門口，在舞獅的帶領下，步行到哥倫布公園的中山廣場，向孫中山先生銅像獻花致意，並回到中華公所中山紀念堂參加歡迎會。

中華公所主席于金山表示，僑委會自成立以來，與紐約僑社保持密切關係，在過去一年受到新冠肺炎疫情影響，公所資源也隨之減少，但在僑委會協助下，包括紐約華僑學校、兒童培護中心都度過難關，同時公所也能夠重新整修，他感謝僑委會的協助。

中華公所向童振源贈送「紐約華埠之鑰」。(記者顏嘉瑩/攝影)
中華公所向童振源贈送「紐約華埠之鑰」。(記者顏嘉瑩/攝影)

童振源與各大僑團僑領到哥倫布公園孫中山先生銅像前致意獻花。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源與各大僑團僑領到哥倫布公園孫中山先生銅像前致意獻花。(記者顏嘉瑩/攝影)

童振源在致詞時表示，此行主要推廣華語文學習中心等僑委會多項工作；童振源說，語言學習是文化、生活方式和價值，相信用台灣的自由民主優勢推動語言學習，在未來對中華民國與美國連結、人民友誼和未來合作等，都有很大的幫助。

童振源13日拜訪華埠，與僑社交流。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源13日拜訪華埠，與僑社交流。(記者顏嘉瑩/攝影)

會上童振源也肯定中華公所在過去百年對孫中山先生的尊敬、對中華民國的支持，以及對自由民主的熱愛；他表示，相信未來中華民國與紐約商界、教育界和年輕一代，將有很多面向可以互動，透過中華公所當做橋梁，將可以壯大僑胞、壯大台灣，創造優勢對接、互惠雙贏的局面。

童振源13日拜訪華埠，與僑社交流。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源13日拜訪華埠，與僑社交流。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約 台灣 華埠

上一則

法拉盛中秋節遊行煙火賞月9/18熱鬧登場

下一則

保守黨市議員候選人 反對8大道改道

延伸閱讀

童振源推動僑青對話 為台灣華語文學習中心揭牌

童振源推動僑青對話 為台灣華語文學習中心揭牌
童振源訪華府 盼僑胞體諒回台兩周隔離期限制

童振源訪華府 盼僑胞體諒回台兩周隔離期限制
童振源：僑社普遍面臨斷層 建立僑青連結最迫切

童振源：僑社普遍面臨斷層 建立僑青連結最迫切
童振源：台灣10月底接種率或達7成 不排除縮短隔離天數

童振源：台灣10月底接種率或達7成 不排除縮短隔離天數

台灣華語文學習中心揭幕 童振源：台美合作推廣正體字

台灣華語文學習中心揭幕 童振源：台美合作推廣正體字

熱門新聞

冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

2021-09-07 02:27
一名華裔男子8日下午在法拉盛緬街與羅斯福大道被人毆打臉部，倒地不起，留下一片血跡。(記者牟蘭／攝影)

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

2021-09-09 02:30
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
拜登到皇后區東艾姆赫斯特慰問受災民眾。（美聯社）

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

2021-09-08 11:31
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27
霍楚擁抱受災群眾。(記者張心／攝影)

霍楚訪法拉盛災區 向華裔死者一家致哀

2021-09-08 11:38

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況