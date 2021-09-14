終於開學 家長鬆口氣 但仍憂心防疫

紐約市重新開學，各個學校門口一早聚集了大量的家長和學生。(記者黃伊奕／攝影)

在長達一年多居家上網課後，全市百萬公校學生終於在13日返校開學，部分家長雖送孩子返校，但在看到校門口密密麻麻的學生，並且沒有戴好口罩 後，內心緊張不已，擔憂孩子在學校染疫；但也有不少家長高呼終於有了自己放鬆時間。

當日上午8時左右，全市各校園門口人聲鼎沸，密密麻麻的學生身影重新出現在學校；雖然大部分學生對於返校十分高興，但家長態度則大不相同。

居住在布碌崙 (布魯克林)8大道的林女士表示，當日她送孩子前往布碌崙科技高中，但在看到學校門口情況後緊張情緒油然而生。

林女士說，像布碌崙科技高中這一類大型高中，學校師生眾多，學校早已超過原本承載量，根本不可能保持好社交距離；當日一早，大量返校學生就將校門口堵得水泄不通，有很多學生沒有好好戴口罩，面對面緊貼著說話，「雖然我兒子已經接種了疫苗 ，但看到這樣的情況仍十分擔心。」

12歲以下兒童至今未能接種，但當日也恢復了正常上學，很多家長表示雖然更加擔心，但卻無可奈何；皇后區張琳欣女士表示，自己家中六歲的兒子和三歲的女兒都沒有接種疫苗，但過去在家裡待了一年多，對於幼齡兒童長時間面對電視、平板電腦，明顯出現很多問題；「雖然擔心他們會感染，但返校是肯定需要的，不然繼續待在家裡面臨的問題會更加嚴重。」

還有一部分家長則是「終於鬆了一口氣」；布碌崙江太太說，終於將孩子送回了學校，自己能有一段自主時間；「過去孩子一直在家，什麼都做不了，現在終於回歸正常，可以開始找工作了。」