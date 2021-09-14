開學日 教育總監訪校園疫苗接種點

市教育總監波特(中)視察法拉盛國際高中防疫接種點。（記者張心／攝影）

紐約市公校開學首日，市教育總監波特(Meisha Ross Porter)和衛生局長喬克西(Dave Chokshi)等，探訪全市多個設在校園內的新冠疫苗 接種點，鼓勵適齡學生積極打疫苗，以安全重返校園，重歸正常生活；她13日下午到訪華裔學生眾多的法拉盛 國際高中，讚揚該校防疫 和疫苗推廣是全市公校的榜樣。

（影音來源：記者張心）

波特表示，新冠疫苗接種不僅是全民防疫的重要環節，也是公校返回正常軌道的重要步驟，感謝法拉盛國際高中為全市公校做了個非常好的榜樣，不僅在校園裡開設了疫苗接種站，還任命了「防疫大使」。

波特還詢問該校志願擔任「防疫大使」的11年級學生古特茲(Paola Gutierrez)為何投身該工作；古特茲表示，大家都剛經歷新冠疫情，這是時隔一年半以後首次返校，同學們都還很年輕，都是世界的未來，不希望大家的生命安全受到威脅，而且擔任大使也是自己高中生涯的榮譽，可以為高中志願服務留下很光榮的回憶。

據法拉盛國際高中校長海斯特(Kevin Hesseltine)介紹，學校共400位學生，基本都是新移民，目前已有90%的學生接種新冠疫苗，學校還在努力達到100%，為此專門開設了校內疫苗接種中心，並選取了志願學生擔任「防疫大使」，負責向每位家長和學生普及疫苗注射的重要性，還舉辦了接種疫苗後的冰淇淋派對，希望鼓勵更多學生早日完成疫苗接種。

法拉盛國際高中學生排隊在校園內的疫苗接種站注射新冠疫苗。（記者張心／攝影）

波特讚揚了法拉盛國際高中的防疫措施，並在校內接種站陪同學生們注射新冠疫苗，安慰打針的孩子們不要害怕，自己也打了，並沒有什麼好擔心的；一同探訪的市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)也讚揚法拉盛國際高中的做法，指出此舉具有示範效果，希望公校注意防疫，保護學生和教職員工的健康。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)說，在校內開設注射站是健康嘗試，能夠幫助社區早日回歸安全的生活環境。市議員民主黨候選人黃敏儀表示，如果自己順利當選，會建議每個學校在校內開設心理健康輔導中心，幫助調節疫後學生的心理壓力，給大家疏導傾訴的渠道。