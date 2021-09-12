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第一屆中國日同樂慶中秋大巡遊19日舉辦

記者牟蘭／紐約報導
首屆中國日同樂慶中秋大巡遊暨第四屆美國國際龍獅文化藝術節將於19日在法拉盛舉辦。(記者牟蘭／攝影)
首屆中國日同樂慶中秋大巡遊暨第四屆美國國際龍獅文化藝術節將於19日在法拉盛舉辦。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝中秋，美國亞裔文化交流總會聯合閩籍僑團11日宣布，將於19日(周日)在法拉盛舉辦首屆中國日同樂慶中秋大巡遊，暨第四屆美國國際龍獅文化藝術節，除遊行外，當天還會帶來舞龍舞獅、太極與民族舞蹈表演，期盼更多民眾參與。

首屆中國日同樂慶中秋大巡遊暨第四屆美國國際龍獅文化藝術節由美國亞裔文化交流總會與閩籍僑團主辦，紐約美華輔警協會、美國福建同鄉會與美國福建會館等多個社團與公司協辦贊助，大會主席為陳恆與陳愛民。

美國亞裔文化交流總會創會會長曾憲威表示，本次活動旨在鼓勵所有華人社團團結一致，向非華裔介紹中華文化；表演活動將於19日上午10時30分在緬街與三福大道舉辦，屆時有舞龍舞獅、太極與民族舞蹈等表演，遊行隊伍從三福大道開始沿緬街行至北方大道結束。

美國亞裔文化交流總會會長陳愛金表示，活動首次在法拉盛舉辦，希望讓更多華人感受佳節氣氛，在異鄉也過一個團圓節；美國福建僑聯總會主席陳鍵榕表示，疫情尚未結束，他期盼此次活動能為社區帶來活力，幫助社區經濟早日復甦。

活動地點為法拉盛緬街交三福大道附近，時間為上午10時到下午2時，若有團隊希望報名參加請電(718)350-7322。

美國 亞裔 法拉盛

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