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911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

眼見南塔被撞 拍下北塔濃煙 他至今歷歷在目

記者顏潔恩╱紐約報導
鄭向元在頂樓拍到北塔被撞後的景象，幾分鐘後就看見第二架飛機撞擊南塔。(鄭向元提供)
鄭向元在頂樓拍到北塔被撞後的景象，幾分鐘後就看見第二架飛機撞擊南塔。(鄭向元提供)

九一一恐襲事件至今20年，曾在位於曼哈頓的市城市規畫局上班的鄭向元，在首架飛機撞向世貿北塔後，與同事到頂樓查看，結果親眼目睹第二架飛機撞擊南塔；大樓頓時濃煙四竄，空氣中飄來一股氣油味，飛機撞樓的景象至今歷歷在目，留下一生都難以抹滅的陰影。

鄭向元當時上班的大樓位於曼哈頓下城富利廣場，第一架飛機撞擊時，在11層樓辦公室的他聽見窗外巨響，但因過去世貿中心曾有過變壓器爆炸案，以為是類似情況所以不以為然；直到同事傳來消息，北塔被飛機撞擊，包括他在內的十多人匆匆爬樓梯到頂樓查看。

「那天我正好有照相機，就拿著到頂樓拍照」，從鄭向元拍攝的相片可見，北塔上部呈悶燒狀，滾滾濃煙隨風飄往南塔方向，仍以為只是個不幸的意外；可無人料想到的下一幕，第二架飛機無預警朝南塔衝來，從鄭向元一眾人所在的角度，清楚看見這場猛烈的撞擊。

「飛機撞擊南塔時，驚覺大事不好了，這不是簡單的意外」，崩一聲的巨響，南塔夾雜在煙與火之間，接下來就是身邊的人哀嚎、尖叫、大哭著；「紐約市遭到空襲」這個想法隨即浮現，一行人急忙跑回辦公室收拾東西，第一時間逃離大樓。

他當下認為，曼哈頓下城已深陷危機，擔心會有更多的攻擊事故；樓底外的人還不知情，沒有預想中惶恐的樣子，鄭向元趕在地鐵系統以安全為由關閉前，搭乘列車回到皇后區，不久後聽聞雙子塔崩塌。

「飛機一飛來真的是把人給嚇壞了，這麼活生生撞進大樓裡」，事發後經常發惡夢，夢裡不斷重演著飛機撞塔的情景；眨眼20年過去，每當電影中出現類似的場景，都會無可控制地感到害怕，親身經歷過，無法忘記當時給帶來的衝擊力及震撼。

「兩棟矗立的雙子塔灰飛煙滅，至今都覺得不可思議，世界很可怕，可以到這種地步」。

曼哈頓 紐約市 地鐵

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