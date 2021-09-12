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美網／911時還沒出生 加拿大19歲小將盼展現同樣韌性

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

911痛失法國夫 華女設獎學金助留學生

記者金春香╱紐約報導
巫德寧與丈夫洛赫茲1998年結婚，洛赫茲在九一一遇難，事發兩天前二人剛從法國回到紐約。（巫德寧提供）
巫德寧與丈夫洛赫茲1998年結婚，洛赫茲在九一一遇難，事發兩天前二人剛從法國回到紐約。（巫德寧提供）

「9月9日我們從巴黎回到紐約，他說『只有紐約才有這麼多陽光』，但兩天後，他就永遠地離開了。」九一一恐襲當天，在與世貿一河之隔的新州澤西市望著對岸被濃煙和火光壟罩的世貿大廈，巫德寧(Dening Wu Lohez)一邊給丈夫洛赫茲(Jerome Lohez)打電話，一邊祈禱位於北塔26樓的他能幸運生還，然而幾天後，她還是得到丈夫沒能撿回一條命的噩耗。

巫德寧早年與家人從上海移民美國，1990年代與洛赫茲相識於史蒂文斯理工学院(Stevens Institute of Technology)，一場校園戀愛最終開花結果，二人1998年在紐約市註冊結婚，之後又前往洛赫茲的家鄉巴黎舉辦婚禮。

洛赫茲拿到綠卡後不久加入藍十字藍盾(Blue Cross Blue Shield)公司，九一一事發時他剛入職不到半年，而夫妻二人也剛剛從歐洲探親回到紐約，巫德寧說，「那就像一場告別之旅」。

事發時巫德寧在位於新州的公司工作，躲過一劫，看著河對面的世貿大廈從濃煙滾滾到倒塌，她不斷撥打丈夫的電話，但都至轉到語音信箱，之後幾天她仍抱著丈夫死裡逃生的希望，然而五天后到救援中心查看生還者名單時，自己從A到Z看了四遍都看不到丈夫的名字，以為眼睛出了問題，又讓朋友看，當朋友也找不到時，她終於痛苦意識到，丈夫沒了，頓感憤怒，開始哭泣。

八個月後，巫德寧來到尸體檢驗中心，拿到丈夫的部分遺骸，法醫說根據取到的遺骸，可以看出洛赫茲的肌肉仍為白色，說明他不是被燒死，且肌肉並不緊繃，說明他在瞬間死亡，沒有經歷太多痛苦，這些信息對巫德寧來說是莫大寬慰。

之後巫德寧將找到的丈夫遺骸送回法國，讓他與家人離得更近些，而無法找到的部分，則與其他罹難者長眠於世貿遺址。

與此同時，巫德寧意識到做一份賺錢的工作並不是人生的目的，她決定轉換職業跑道，重回學校學習經濟學和國際關係，遊歷中東多國，親身了解、學習九一一爆發背後的原因，之後成為一名大學講師。

此外，巫德寧為紀念洛赫茲，設立洛赫茲九一一獎學金基金(Jerome R. Lohez 9/11 Scholarship Foundation)，至今已經幫助50多名來自世界各地的國際學生在美求學和生活。

為紀念丈夫，巫德寧設立洛赫茲九一一獎學金基金，至今已經幫助50多名來自世界各地的...
為紀念丈夫，巫德寧設立洛赫茲九一一獎學金基金，至今已經幫助50多名來自世界各地的國際學生在美求學和生活。（記者金春香╱攝影）

紐約市 九一一 肌肉

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