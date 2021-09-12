目睹雙塔倒 她中文寫詩教兒孫不能忘

施毅真寫詩緬懷，注拼音教育在美後人「遠不能忘記！」。(記者張晨╱攝影)

80歲的施毅真在朗讀自己創作的詩歌「回顧九一一 」時不禁潸然淚下，但顫抖的聲音仍抑揚頓挫，鏗鏘有力；恐襲發生時，她從曼哈頓中城辦公室的窗口目睹雙塔傾倒，又親歷聯合廣場人們此起彼伏的尋親哭聲；20年後她不但寫詩紀念，更自學電腦手注拼音，教育自己出生在美的後人閱讀中文——「我們永遠不能忘記！」

施毅真出生於上海一知識分子家庭，80年代隨在哈佛求學的父母來到美國 ，作為移民經常出入曼哈頓華埠。

20年前，施毅真從中城曼迪遜大道的辦公室看到「冒著火的一號樓濃煙滾滾，隨即二號樓被飛機撞擊，烈火熊熊頓起。」；「我看到了兩幢大樓，從搖晃到倒塌，雙塔消失，瀰漫的煙霧把陽光遮起，一場空前的災難在紐約 降臨。」她在詩中寫道。

而當時，施毅真的父親還在下城住院，她徒步走到後才得知「原爆點」附近已經封鎖無法探望；途徑聯合廣場時，她看到大批民眾自發的舉著親人的照片尋找下落。

「我一輩子也忘不掉，那些絕望的眼神和撕心裂肺的哭聲。」她回憶說，那天的紐約沒有任何顏色，所有人與物皆和滿天的揚塵一樣變成了灰色。

施毅真寫道，「當年我曾去悼念那些被奪去了生命的亡魂；一段段文字告訴人們他們是多麼優秀有為；一張張照片讓人們看到，他們是多麼年輕；一聲聲呼喚親人的聲音，讓我心碎；一處處擺放的鮮花，我泣不成聲。」

如今20年過去，她說自己好像從九一一中一下就懂得了美國，自己也選擇了入籍，因為她看到美國人因生活的美好而珍惜生命，但不吝惜生命；他們臨危不懼共同合作，在生死抉擇的關鍵時刻，表現出了鎮定、責任和道德。

施毅真在完成了緬懷詩歌後，特意用電腦注下漢語拼音，並打印製作成冊；「我希望我的孫輩們都能學習且銘記這一歷史，而且是用中文，因為這裡面不乏我們華裔的英雄事蹟，他們永遠不會被人們忘記！」