911恐襲20周年 商家憶華埠榮景 嘆再也回不去了

恐襲事件後，現場濃煙瀰漫。(吳倩萳提供)

九一一 事件滿20周年，當年與世貿大樓僅幾街之隔的曼哈頓華埠 遭受重創，恐襲傷疤至今仍影響著社區；當年在華埠經營唱片行的吳倩萳回憶，恐襲過後不少商家出走，轉戰皇后區法拉盛和布碌崙(布魯克林)8大道，九一一對華埠帶來的不僅是當天的濃煙，更是好幾個世代的轉變。 吳倩萳在災後回到現場。(吳倩萳提供)

當年在伊利沙白街(Elizabeth St.)市警五分局對面，經營唱片行的吳倩萳回憶，恐襲事發當天，她準備下午到店裡上班，早上開電視時看到飛機撞上世貿大樓，還以為在拍電影，沒過多久她就接到朋友電話，叫她趕緊到華埠看狀況。

「那時候到華埠，看到煙不斷從下城方向冒出來，很多地方都可以聞到很重的煙味，所有人都在往世貿外圍逃，國民警衛隊和警察把我們圍住，整個華埠都被封鎖，不讓我們進去。」 恐襲事件後，現場濃煙瀰漫。(吳倩萳提供) 恐襲事件後，現場濃煙瀰漫。(吳倩萳提供)

八天全面封鎖後，商家終於可以進入華埠查看情況，吳倩萳再度重回社區，拍下不少照片，「其實當時心裡很害怕，你根本沒想到這樣的事情會發生在紐約，整個大樓這樣倒下來、壓死這麼多人。」

從1978年就開始在華埠做生意的吳倩萳說，作為新移民雖然很窮，但生活也很平靜，九一一事件是華埠社區的一個轉折點；她回憶，當年華埠人流如織，「我們唱片行一天就有三批員工上班，賺了不少錢」，但九一一之後華埠開始沒落。

吳倩萳表示，災後導致很多人離開，到法拉盛或布碌崙發展，隨著愈來愈多人出走，相對愈來愈少人願意繼續留在華埠做生意，商家一間一間接著關門，最後只剩下那些老一輩，還守在華埠。 。(吳倩萳提供) 被火燒過的大樓，只剩下建築鋼骨結構還留著。(吳倩萳提供)

九一一後又在華埠開工作室，當做其音響生意辦公室的吳倩萳說，直到這一兩年，才逐漸看到有年輕人回流，在社區開冰品店、甜點店。 恐襲事件後，現場濃煙瀰漫。(吳倩萳提供) 在大樓倒塌後，可看到華埠的禮品店，被大量的粉塵覆蓋，一旁的人還戴著防毒面具。(吳倩萳提供)

不過紐約在經歷九一一、SARS、金融危機後，如今又碰上新冠肺炎疫情 ，歷經了20年的努力復甦，華埠又再度出現有如當年恐襲後，空蕩的街道、關閉的商店，以及大規模的失業潮，吳倩萳也在這波疫情間，把華埠辦公室收掉。

現在的華埠在疫情後期待再度復甦，即便有許多抱有熱情的年輕人，想要讓社區重回往日榮光，但老商家回頭看這20年的華埠變遷，吳倩萳說：「再也回不去了。」