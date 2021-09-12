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911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

獨困電梯陰霾 退休記者20年不敢進九一一紀念館

記者張晨╱紐約報導
飛機撞擊一人被困北塔電梯，宋穎(左)20年後重走當年逃生路。(宋穎提供)
飛機撞擊一人被困北塔電梯，宋穎(左)20年後重走當年逃生路。(宋穎提供)

「我一個人在北塔搖晃的黑暗電梯中困了五分鐘。」七旬華文報紙退休記者宋穎回憶起20年前的恐襲場景仍覺怵目驚心，「萬分之一的可能生還，我算是撿回了一條命。」；11日她重回當年的逃生地點，站在自己親眼看到南塔被撞倒塌，放聲痛哭的地方說，至今仍然無法克服心理障礙，不能直面襲擊時的影像資料，每次途經九一一紀念館都要繞道而行。

20年前的9月11日，宋穎如往常一樣，在早上6時前往位於世貿北塔23層的萬豪(Marriott)健身俱樂部晨練；結束後她正乘坐電梯下行，當時時間快到8時46分。

宋穎回憶，不知是下到幾層，只聽頭上轟隆巨響，電梯驟然停止，隨即燈光熄滅；「我不知發生了什麼，但和一般電梯故障不同的是，感覺整個升降箱體在左右搖擺，且撞得周圍牆壁都砰砰作響。」

她頓時預感事態不妙，試圖呼喊求救，在之後五分鐘，她一人在最先被撞擊的北塔電梯中慌忙無措；幸而在其焦急之時，電梯突然亮起了燈，恢復了運行緩緩下行至大堂。

「這五分鐘，好像有一輩子那麼長。」宋穎說，到了一層後便看到了把手大門的警員，禁止人員外出逃生；此時再透過玻璃窗看向外面——墜物如雨般落下，砸在地上、車上，警笛大作；與人們的哭聲、喊聲、驚呼聲渾作一團。

她形容這些破碎的殘骸並非砸落下來，「這聽起來太微不足道了」，更像是「扎」是「釘」，不少人渾身鮮血地癱倒在地。

此時她才意識到，這或許是一場恐怖襲擊，被劫持的美航11號航班因撞入93至99層之間，所以較低層的電梯在被震停片刻後仍可繼續運行。

人流被疏散後，宋穎徒步遠離現場，做記者多年，一直隨身攜帶相機；她說，就這樣一步三回頭地拍照之際，另一架飛機徑直衝向了南塔，頓時濃煙烈火熊起。

「身旁的人都開始驚呼，片刻過後便是哭聲，更有人已經嚇得跪倒在地。」她說，這是紐約煉獄般的一天，天和人都灰濛濛的。

直到20年後，宋穎帶著從西岸造訪的朋友參觀遺址，她依然無法克服當年留下的心理障礙；「朋友提議去紀念館看看，我到了門口還是打了退堂鼓。」她說，無法說服自己直視這些影像資料，「對於親歷過的人，他們是不知要怎樣忘記，所以才要銘記。」

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