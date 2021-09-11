幫助華裔民眾面對問題 陽光心理安康中心辦講座

為了幫助華裔 減少心理問題，陽光心理安康中心9日開始舉行一系列免費線上公益講座，題目包括如何確保心理健康 、親子教育 等，民眾屆時可隨時通過手機或電腦在線上聆聽。

據陽光心理安康中心介紹，如何確保心理健康系列講座主要是針對疫情以來不少華裔面對的心理負擔，加上很多人對心理健康的不理解導致自己或家人病情加重，通過該講座民眾將知曉如果出現心理異常，該如何正確處理；該講座共有十期，從9日開始，每周四下午4時至下午5時通過Zoom舉行。

另外一系列講座主題為親子教育，父母可通過該講座了解如何有效和孩子溝通、了解孩子心理變化；講座從9日開始，共設八期，每周四下午3時至下午4時通過Zoom舉行。

上述兩個主題系列講座，民眾都可通過Zoom軟件聽取，無需密碼，隨時可登錄；也可致電(646)558-8656，輸入該會議ID聆聽，會議ID：939-8782-3468。

陽光心理安康中心還提供家暴施暴者課程以及憤怒管理課程，但為收費課程，可獲結業證書。

想要了解更多由陽光心理安康中心推出的講座課程，民眾可登錄網站www.chinesesunshinehouse.org查詢，電話：(917)969-7018，微信：CSHNYC，郵箱：[email protected]。