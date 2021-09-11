我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

幫助華裔民眾面對問題 陽光心理安康中心辦講座

記者黃伊奕／紐約報導

為了幫助華裔減少心理問題，陽光心理安康中心9日開始舉行一系列免費線上公益講座，題目包括如何確保心理健康、親子教育等，民眾屆時可隨時通過手機或電腦在線上聆聽。

據陽光心理安康中心介紹，如何確保心理健康系列講座主要是針對疫情以來不少華裔面對的心理負擔，加上很多人對心理健康的不理解導致自己或家人病情加重，通過該講座民眾將知曉如果出現心理異常，該如何正確處理；該講座共有十期，從9日開始，每周四下午4時至下午5時通過Zoom舉行。

另外一系列講座主題為親子教育，父母可通過該講座了解如何有效和孩子溝通、了解孩子心理變化；講座從9日開始，共設八期，每周四下午3時至下午4時通過Zoom舉行。

上述兩個主題系列講座，民眾都可通過Zoom軟件聽取，無需密碼，隨時可登錄；也可致電(646)558-8656，輸入該會議ID聆聽，會議ID：939-8782-3468。

陽光心理安康中心還提供家暴施暴者課程以及憤怒管理課程，但為收費課程，可獲結業證書。

想要了解更多由陽光心理安康中心推出的講座課程，民眾可登錄網站www.chinesesunshinehouse.org查詢，電話：(917)969-7018，微信：CSHNYC，郵箱：[email protected]

心理健康 教育 華裔

上一則

百老匯《獅子王》和《阿拉丁》9/14和9/28恢復演出

下一則

紐約客談／紐約市精神疾病服務欠缺 傷人不用追責

延伸閱讀

孩子的心理健康

孩子的心理健康
味美健康慶中秋 月餅之外的中秋好禮

味美健康慶中秋 月餅之外的中秋好禮
生完不到1個月 王思佳身材嚇傻網友「不合理」

生完不到1個月 王思佳身材嚇傻網友「不合理」
陝西安康10縣區暴雨發生洪災 逾8萬人受災

陝西安康10縣區暴雨發生洪災 逾8萬人受災
關注心理健康、發揮中文創意 2徵文賽即起收件

關注心理健康、發揮中文創意 2徵文賽即起收件

熱門新聞

99撈化店收到通過網絡下單的兩份炸紫薯條的訂單，上面留言「幫我報警，我家有歹徒」。（林里舉提供）

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

2021-09-06 08:50
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

2021-09-07 02:27
法拉盛日前暴雨，導致法拉盛一家三口被困地下室屋內喪生，因死者在美國沒有親屬，屍體至今停放在停屍房內。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

2021-09-05 11:31
因日前的暴雨，多名居住在法拉盛Peck大道交153街居民，於3日下午從家中拿出被浸濕的衣物與垃圾放在街邊。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

2021-09-04 12:34

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴