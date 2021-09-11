公園娛樂中心1年免費入會 華康會大推

華康會義工向民眾推廣免費會員申請。(華康會提供)

紐約市五區的公園娛樂中心(Recreation Center)已逐步開放，為鼓勵更多市民參與活動，市公園局即日起至年底協助民眾申請，申請者可成為一年免費會員；日前布碌崙(布魯克林)日落公園 娛樂中心與華人 健康協會合作，在當地推廣這項福利，民眾將有機會參與多樣活動。

市公園局宣布，所有進入中心的民眾需完成新冠疫苗 接種，目前的免費會員申請開放給12歲以上、已接種的民眾；大家可在各娛樂中心的營業時間內，持身分證、疫苗接種證明前往申請，申請者也需提供電郵地址，長者可向子女詢問後提供給工作人員，日後相關活動通知都會通過電郵發送。

日落公園娛樂中心經理克拉希納茨(Bala Kolasinac)表示，這是民眾參與社區活動的絕佳機會，長達一年的免費會員就可享有娛樂中心內的泳池、健身房設施，及運動、藝術課程等；為民眾辦卡的時限為即日起至12月31日，呼籲居民把握機會。

但目前還不確定的是，12歲以下還未接種的孩童會如何安排，她表示當局還在討論中，若有下一步決定會在官網上公布；另外各中心都有不同的活動安排及時間，民眾可瀏覽www.nycgovparks.org查詢詳情。

華康會會長陳麗娜在克拉希納茨的請求下，派遣多名義工到日落公園社區，用中文向華人居民推廣有關計畫，單是9日、10日外展活動便有不少民眾完成申請。

陳麗娜說，新冠疫情下民眾都長時間待在家裡，現在能免費加入會員，參與發展身心健康的社區活動，對居民百利而無一害，呼籲大家申請。

日落公園娛樂中心的營業時間是每周一至周五早6時至晚9時，周六早8時至下午4時。