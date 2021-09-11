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連辦21年 法拉盛發展中心18日中秋遊行放煙火

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛發展中心聯合城市保健計畫等，將於18日舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛發展中心聯合城市保健計畫等，將於18日舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛發展中心聯合城市保健計畫(MetroPlus Health Plan)等10日宣布，將於18日(周六)舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動，屆時將有放風箏、舞蹈音樂表演、遊行、吃月餅比賽與煙火演出等，歡迎民眾參加；本次大會主席傅鶴鳴表示，中心已堅持21年舉辦中秋慶祝活動，期盼向外族裔展示中華文化。

中秋節遊行煙火與賞月活動由法拉盛發展中心主辦，城市健保與Confetti 1000 Community Screening Project贊助；傅鶴鳴表示，經過逾一年疫情的肆虐，他期盼這項活動讓華裔在他鄉感受團圓的氣氛，並向外族裔傳遞中華文化。

傅鶴鳴說，活動節目豐富，下午3時到7時，將在緬街交艾德大道(Elder Ave.)的法拉盛凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)舉辦風箏比賽，下午5時舉辦多族裔的舞蹈遊行，遊行隊伍將從法拉盛38大道開始，沿緬街行至皇后區植物園(Queens Botanical Garden)結束。

遊行結束後，舞蹈團隊將在公園入口處進行表演，下午6時30分邀請遊行人員舉辦吃月餅比賽；傅鶴鳴說，大會將於晚7時30分進行15分鐘的煙火表演，民眾可在皇后區植物園、237初中或寇登街(Colden St.)前的公園草地前觀看。

城市保健計畫亞裔市場活動策畫劉爽表示，疫情爆發後，仇恨亞裔情緒蔓延，她期盼此次活動讓外族裔了解亞裔文化，讓華裔通過慶祝佳節一解鄉愁。

華裔導演胡安、市議員顧雅明、市警109分局的社區事務官黃凌欽、市長民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)的華裔代表鄭棋蓉，也參與當天活動表示支持。

活動詳情請寄電郵至[email protected]，或致電(917)375-7740諮詢詳情。

遊行 法拉盛 華裔

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