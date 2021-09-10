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紐約市公園娛樂中心贈1年免費會員 華康會助推廣

記者顏潔恩／紐約報導
華康會義工向民眾推廣免費會員申請。(華康會提供)
華康會義工向民眾推廣免費會員申請。(華康會提供)

紐約市五區的公園娛樂中心(Recreation Center)已逐步開放，為鼓勵更多市民參與活動，市公園局將從即日起至今年底為民眾辦理申請，申請者可成為一年免費會員；日前布碌崙(布魯克林)日落公園娛樂中心與華人健康協會合作，在當地民眾推廣這項福利，將會有豐富多彩的活動等著民眾參與。

據市公園局宣布，所有進入中心的民眾需已接種新冠疫苗，而目前的免費會員申請開放給12歲以上、已接種的民眾；他們可在各娛樂中心的營業時間內，持著身分證、疫苗接種證明前往申請，申請者也需提供電郵地址，長者可向子女詢問後提供給工作人員，日後相關活動通知都會通過電郵發送。

日落公園娛樂中心經理克拉希納茨(Bala Kolasinac)表示，這是民眾參與社區活動的絕佳機會，長達一年的免費會員就可享有娛樂中心內的泳池、健身房設施，或運動、藝術課程等；為民眾辦卡的時限將從即日起至今年12月31日，呼籲居民把握機會。

但目前還不確定的是，12歲以下還未接種的孩童會如何安排，她表示當局內部還在積極討論中，有下一步決定會在官網上公布結果；另外各中心都有不同的活動安排及時間，民眾可瀏覽www.nycgovparks.org查詢詳情。

華康會會長陳麗娜在克拉希納茨的請求下，派遣多名義工到日落公園社區，用中文向華人居民推廣有關計畫，單是9日、10日外展活動便有不少民眾完成申請；新冠疫情下民眾都長時間待在家裡，現在能免費加入會員，參與發展身心健康的社區活動，對居民百利而無一害，呼籲大家積極申請。

日落公園娛樂中心的營業時間是每周一至周五早6時至晚9時、周六早8時至下午4時，民眾只需攜帶指定材料，向工作人員申請即可。

日落公園娛樂中心與華康會合作，向社區推廣免費會員申請。(記者顏潔恩/攝影)
日落公園娛樂中心與華康會合作，向社區推廣免費會員申請。(記者顏潔恩/攝影)

日落公園 疫苗 華人

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